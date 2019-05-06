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Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево              

Новости » Политика    06.05.2019 - 14:32
Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево              
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что человеческая жизнь остается главной ценностью  

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что жизнь является наивысшей ценностью.

"О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - подчеркнул он.

Он также добавил, что украинцы думают о пленных соотечественниках в России.

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - отметил Зеленский.

Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево              

Напомним, накануне вечером пассажирский самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, загорелся в ходе аварийного приземления. В результате инцидента погиб 41 человек.

По данным российской стороны, в самолет во время полета ударила молния, из-за чего пропала радиосвязь.

 

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