Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Володимир Зеленський, новообраний президент України, на День пам'яті та примирення 8 травня вшанував пам'ять всіх, хто загинув за Україну в роки Другої світової війни. Також він опублікував на Facebook-сторінці фото разом зі зв'язковою Української повстанської армії (УПА) і ветераном радянської армії, чий син загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від окупантів.

На кадрі учасники Другої світової війни посміхаються і тиснуть один одному руки.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Іван Анікейович Залужний, який 10 травня святкуватиме 101-річчя, був капітаном першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР. Кавалер багатьох орденів.

Під час російсько-української війни його єдиний онук Іван Гутник-Залужний відправився на фронт на Донбасі та героїчно загинув за Україну.

Фото: ветеран Другої світової війни Іван Анікейович Залужний та Володимир Зеленський

Парасковія Василівна Зеленчук-Потяк стала зв'язковою в УПА, коли їй було лише 13 років. Вона передавала воїнам інформацію, провіант, в'язала светри.

Фото: зв'язкова УПА Парасковія Василівна Зеленчук-Потяк та Володимир Зеленський

"Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни. Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців. Для того, щоб у майбутньому нас об’єднували лише перемоги", - підписав знімок Зеленський.

Фото: Зеленський на День пам'яті та примирення 8 травня закликав до єдності всіх борців за Україну в роки Другої світової війни

У коментарях до повідомлення користувачі мережі бурхливо відреагували на пост майбутнього голови держави, інавгурація якого повинна відбутися 19 травня. Потрібно сказати, що юзери розв'язали гарячий спір, у якому діляться своїми міркуваннями на гостру тему і висловлюються у міру своєї вихованості та знання історії.

"Дякую за правильний підхід до відзначення Дня пам'яті і примирення", - написав глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Люди, сьогодні боєць червоної армії і жінка, яка допомагала УПА, примирилися та потиснули один одному руки! Чому ми розділяємось? Давайте жити дружно!";

"Той дивний момент, коли топиш проти Зеленського весь час з першого туру, а коли приходить вата в коменти до нього, то доводитися навіть підтримати, тому що Україна єдина. І нам змінювати цю країну. Все правильно зробив";

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Світла пам'ять Ванька. Ти був, є і будеш справжнім героєм як і твій дід. Спасибі тобі за все, друже!";

"Володько, попереджаю тебе знову, починай вчити своїх фанів, тому що вони абсолютно тупі, ані історії не знають, ані культури не мають. Ти записуй їм повчальні ролики з історії, у тебе це добре виходить, тому що така дикість вилізла як з колгоспів "100 років без врожаю". І порадься з СБУ, тому що багато сепарів тут, країну треба рятувати!";

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Про яке примирення можна говорити, якщо прямо потоки нестримної ненависті тут ллються? Люди, може пора почати жити з добротою до одне одного? Може почнемо змінювати спочатку себе, а не шукати причини для війни один з одним?"

"Так-так, гра на публіку. А Іван Анікейович прокляв Росію ще 2014 році, коли загинув його єдиний онук. Цікаво на якій мові Вова з ними розмовляв".

Скріни коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Прийшов на сторінку до Зе покритикувати за проросійську позицію. Побачив гідний пост із правильною риторикою та декларуванням необхідності примирення в противагу побєдобєсію. Лайкаешь і дякуєш, бо завдання українців не бездумно мочити, а підтримувати всі правильні ініціативи, незалежно від кого вони йдуть";

"Петя, ти?" - з іронією написав проросійський видеоблогер Анатолій Шарій, який проживає в Нідерландах. Очевидно, він хотів відмітити схожу риторику в цьому повідомленні Зеленського із тим, як чинний президент Петро Порошенко раніше озвучував сам заклики до примирення всіх борців за Україну.

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, яка відбулася 5 травня, в результаті якої загинула 41 людина. Користувачі мережі також бурхливо відреагували на це.

Також ми писали про те, що голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив з ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Бессмернных полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Пам'ятну дату Верховна рада встановила в рамках реалізації політики декомунізації.