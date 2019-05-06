Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево: бурная реакция сети

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Владимир Зеленский скорбит о погибших в Шереметьево

Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, которая произошла вчера, 5 мая, и в результате которой погиб 41 человек.

Зеленский отметил, что жизнь является наивысшей ценностью.

"О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - подчеркнул новоизбранный президент Украины.

При этом он также добавил, что украинцы думают о пленных соотечественниках в России.

Пользователи сети также отреагировали на это.

Умница!! Человеком нужно быть всегда, а люди и горе у всех одинаковое!! Соболезнование!!

А как иначе, это человеческая жизнь! Владимир Александрович сам человек очень культурный и каждый на его месте должен поступить также. Весь украинский народ приносят соболезнования, кроме непонимающих, что такое жизнь!

Скриншот с Facebook

Владимир Александрович мудрый президент с сострадательным сердцем. Вот это показывает уровень его культуры и человечности. Соболезную родным погибших. Пусть земля им будет пухом!!!

А почему не выразил сожаление по поводу вчерашних потерь на Донбассе?

Конченый трус, каждый день гибнут на Донбассе защитники, ни разу не высказывал сочувствие;

Скриншот с Facebook

Молодец все правильно сделал и нормальный уважающий себя человек поступил бы точно так же. Наш человек;

Ну, наш цвет нации убивают каждый день. То вы уже привыкли! И убивает Россия. Это ничего! Ну так Зе не знает какой ногой стать или в Россию или в Украину.

А когда в Луганске сбили ИЛ 76 и все 49 человек погибли, много русских соболезновали?

Скриншот с Facebook

Они выражали нам сочувствие, убив более 13 тысяч украинцев?

У нас каждый день погибают воины и мирные люди, вы слышали от него сочувствия? И не услышите! Потому что бизнес в России!

Скриншот с Facebook

Зе совсем с головой не дружит. Он никак не поймет, что он президент Украины. Воюющей страны;

Есть этикет для гаранта!

Этикет уместен в цивилизованном мире. А кацапстан к нему не относится.

Стоит отметить, что в аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка, ее госпитализировали.

Напомним, что в сети показали новые фото с места пожара в Шереметьево.