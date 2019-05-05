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Перенос выходного: украинцам рассказали об опасности празднования 9 мая

STYLERЖизнь    05.05.2019 - 17:23
Перенос выходного: украинцам рассказали об опасности празднования 9 мая
Иллюстративное фото: празднование 9 мая в Киеве (РБК-Украина)

Владимир Вятрович высказался о майских праздниках

Выходной 9 мая нужно перенести на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире программы Face 2 Face с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

Перенос государственного выходного с Дня Победы над нацизмом на День памяти и примирения он назвал очень важным шагом и посетовал, что такое решение до сих пор не принято по аналогии с отменой выходного 7 ноября - дня Октябрьского переворота 1917 года - который также не редко становился поводом для всевозможных "красных" провокаций. 

"Уже все забыли, что раньше в этот день так же была напряженная ситуация и повышенное внимание стражей порядка", - напомнил он и резюмировал, что выходной на 9 мая тоже несет в себе опасность по тем же причинам.

Вятрович убежден, что перенос выходного с 9-го на 8-е мая позволит также "отдать больше внимания тем ветеранам Второй мировой войны, которые еще с нами".

Перенос выходного: украинцам рассказали об опасности празднования 9 мая

Фото: Владимир Вятрович (скриншот)

Глава УИНП считает, что ветеранам не нравится, как "спекулируют на их жизни разного рода антиукраинские силы - так называемые "бессмертные полки" - на улицах украинских городов".

Говоря о майском празднике Международном дне труда, то было изменено название с Международного дня солидарности трудящихся, унаследованное Украиной от СССР. Также был отменен выходной 2 мая, который перенесли на 25 декабря.

 Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Как сообщалось, ранее Владимир Вятрович заявил, что в Украине очень скоро может появиться новый праздник - в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку. 

Также мы писали о том, что глава УИНП рассказал, что за 4 года декоммунизации в Украине изменились названия 52 тысяч топонимов в населенных пунктах, также было переименовано в целом 987 населенных пунктов. 

Напомним, в мае 2019 украинцев ждут два дополнительных выходных дня. Первый – на День труда 1 мая и второй - на День победы 9 мая. Кроме того, согласно календарю, в мае будет 9 официальных выходных дней, в то же время суббота 11 мая будет рабочим днем.

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