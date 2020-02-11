Зеленский уволил Богдана: самые скандальные выходки главы ОП

Андрей Богдан был официально уволен Владимиром Зеленским с поста руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий приказ появился на сайт президента 11 февраля. Новым руководителем ОП стал помощник Зеленского Андрей Ермак. Предлагаем на Styler подборку главных скандалов, в которые то и дело встревал Андрей Богдан.

На День Независимости - в Сен-Тропе

Это, пожалуй, самая скандальная выходка руководителя ОП. В то время, когда вся страна праздновала день независимости, Андрей Богдан отправился в Сен-Тропе на свадьбу своего друга.

Пока Владимир Зеленский принимал Марш Достоинства 2019 на Майдане, руководитель его Офиса отдыхал с размахом на частной яхте. Правда, гимн Украины в разгар вечеринки все же прозвучал.

Богдан в Сен-Тропе на свадьбе друга (фото: YouTube/Страна)

Любитель петь и корчить гримасы на важных мероприятиях

Экс-глава Офиса Президента никогда не отличался тактичностью. Так во время выступления Петра Порошенко с трибуны Рады после принятия депутатской неприкосновенности Андрей Богдан пародировал экс-президента. Чиновник стоял позади Порошенко и корчил гримасы. Тогда в сети появилось видео и наделало немало шума.

Богдан пародировал Порошенко (видео: facebook.com/narodnyipresident)

Не постеснялся Богдан и на встрече нормандского формата в Париже. Во время брифинга Зеленского по результатам переговоров Андрей Богдан напевал песню "Холодно" "Океана Ельзы", намекая на то, что мероприятие затянулось и пора согреться.

Богдан пел во время выступления Зеленского (видео: YouTube/InfoResist)

Перепутал Мендель

Однажды Андрей Богдан "взорвал" сеть своим комментарием на Facebook-странице киевлянки и юриста Маргариты Мендель. Девушка опубликовала в сети фото, под которым глава Офиса президента Украины оставил сообщение. Руководитель ОП упрашивал красотку принять запрос дружбы. В сети шутили, что Богдан "перепутал Мендель".

Богдан перепутал Мендель (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Баканов выбил Богдану зубы

Иван Баканов выбил Андрею Богдану зубы в Офисе президента. Такая информация облетела сеть. Драку высокопоставленных лиц подтвердили и авторитетные журналисты. Сам же Андрей Богдан решил подогреть слухи, показав в Facebook свое фото с "разбитым" лицом и "выбитыми" зубами. Само собой, это был "фотошоп", но "тонкий юмор" руководителя ОП запомнился.

Богдан подрался с Бакановым (скрин: facebook.com/Андрей Богдан)

К слову, не так давно появилась информация, что Андрея Богдана бросила девушка Анастасия Сличная. Поговаривали, что глава ОП некоторое время пребывал в депрессии из-за личных переживаний.