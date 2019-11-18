То не та Мендель: Богдан "взорвал" сеть комментарием к фото красивой девушки

Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан попал в курьезную ситуацию в соцсети

Андрей Богдан вызвал в сети бурную реакцию своим комментарием на Facebook-странице киевлянки и юриста Маргариты Мендель. Девушка опубликовала в сети красивое фото, под которым глава Офиса президента Украины оставил сообщение.

Мендель сделала скриншот комментария Богдана к снимку с текстом "Запрос прими" и поделилась им со своими подписчиками.

"Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает, так как?" - подписала она пост.

Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Отметим, что в профиле киевлянки в Facebook указаны три родственника с фамилией Мендель: Вероника, Иванка а также Юлия - последняя является тезкой пресс-секретаря президента.

Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Пользователе сети коммент Богдана к очаровательному фото (еще за 11 августа) с, очевидно, просьбой принять запрос на дружбу в Facebook, сильно позабавил, а некоторых даже и разозлил. Под постом появилась масса шуток, размышлений и разгорелась живая дискуссия.

Видно одно другому не мешает;

Анализируя последние события можно предположить, что в этой команде этот вопрос поставлен на уровне государственного!

То не тот Богдан)...

То не та Мендель;

Нужно было принять запрос;

Чему удивляться? У них, походу, это какой-то внутренний стандарт - Яременко, Дубинский, Тищенко - разве может наушник Зеленского отставать? Хозяева жизни и альфа-самцы, е*т, какие жены, о чем вы...

Куда не глянь, одна политика!

Киве подбросить скрин нужно. Обхохочемся!

Человек хочет сочетать полезное с приятным;

Так он же про народ думает... ночами не спит... А ты так с ним... Эх... Нет в тебе сердца, человек!

Какой шалун!

Понравилась красотка;

Перечитал все комменты. Любопытно, почему запрос "в друзья" к автору воспринимается всеми вами исключительно с позиции, будто он ей предложил секс? У вас видимо у самих проблемки, друзья мои. Кстати, я с автором тоже в "друзьях" и инициатором этой "дружбы" был я. И я тоже женат! Но у меня и мысли не было предложить автору секс со мной! Я хотел ей предложить секс втроем со мной и моей женой! Это ведь нормально? Как думаете? Ржунемагу!

Скрин комментариев (facebook.com/mendel.rita)