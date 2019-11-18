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То не та Мендель: Богдан "взорвал" сеть комментарием к фото красивой девушки

STYLERПерсоны    18.11.2019 - 11:12
То не та Мендель: Богдан "взорвал" сеть комментарием к фото красивой девушки
Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан попал в курьезную ситуацию в соцсети

Андрей Богдан вызвал в сети бурную реакцию своим комментарием на Facebook-странице киевлянки и юриста Маргариты Мендель. Девушка опубликовала в сети красивое фото, под которым глава Офиса президента Украины оставил сообщение.

Мендель сделала скриншот комментария Богдана к снимку с текстом "Запрос прими" и поделилась им со своими подписчиками.

"Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает, так как?" - подписала она пост.

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Отметим, что в профиле киевлянки в Facebook указаны три родственника с фамилией Мендель: Вероника, Иванка а также Юлия - последняя является тезкой пресс-секретаря президента.

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

Богдан рассмешил сеть комментарием к фото девушки (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Пользователе сети коммент Богдана к очаровательному фото (еще за 11 августа) с, очевидно, просьбой принять запрос на дружбу в Facebook, сильно позабавил, а некоторых даже и разозлил. Под постом появилась масса шуток, размышлений и разгорелась живая дискуссия.

  • Видно одно другому не мешает;
  • Анализируя последние события можно предположить, что в этой команде этот вопрос поставлен на уровне государственного!
  • То не тот Богдан)...
  • То не та Мендель;
  • Нужно было принять запрос;
  • Чему удивляться? У них, походу, это какой-то внутренний стандарт - Яременко, Дубинский, Тищенко - разве может наушник Зеленского отставать? Хозяева жизни и альфа-самцы, е*т, какие жены, о чем вы...
  • Куда не глянь, одна политика!
  • Киве подбросить скрин нужно. Обхохочемся!
  • Человек хочет сочетать полезное с приятным;
  • Так он же про народ думает... ночами не спит... А ты так с ним... Эх... Нет в тебе сердца, человек!
  • Какой шалун!
  • Понравилась красотка;
  • Перечитал все комменты. Любопытно, почему запрос "в друзья" к автору воспринимается всеми вами исключительно с позиции, будто он ей предложил секс? У вас видимо у самих проблемки, друзья мои. Кстати, я с автором тоже в "друзьях" и инициатором этой "дружбы" был я. И я тоже женат! Но у меня и мысли не было предложить автору секс со мной! Я хотел ей предложить секс втроем со мной и моей женой! Это ведь нормально? Как думаете? Ржунемагу!

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

То не та Мендель: Богдан &quot;взорвал&quot; сеть комментарием к фото красивой девушки

Скрин комментариев (facebook.com/mendel.rita)

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