Зеленський звільнив Богдана: найскандальніші витівки голови ОП

Андрій Богдан був офіційно звільнений Володимиром Зеленським з посади керівника Офісу президента України. Відповідний наказ з'явився на сайті президента 11 лютого. Новим керівником ОП став помічник Зеленського Андрій Єрмак. Пропонуємо на Styler добірку головних скандалів, в які постійно встрявав Андрій Богдан.

На День Незалежності - в Сен-Тропе

Це, мабуть, найбільш скандальна витівка керівника ОП. У той час, коли вся країна святкувала день незалежності, Андрій Богдан відправився в Сен-Тропе на весілля свого друга.

Поки Володимир Зеленський приймав Марш Гідності 2019 на Майдані, керівник його Офісу відпочивав з розмахом на приватній яхті. Правда, гімн України у розпал вечірки все ж пролунав.

Богдан в Сен-Тропе на весіллі друга (фото: YouTube/Країна)

Любитель співати і корчити гримаси на важливих заходах

Екс-глава Офісу Президента ніколи не відрізнявся тактовністю. Так під час виступу Петра Порошенка з трибуни Ради після прийняття депутатської недоторканності Андрій Богдан пародіював екс-президента. Чиновник стояв позаду Порошенка і корчив гримаси. Тоді у мережі з'явилося відео і наробило чимало шуму.

Богдан пародіював Порошенка (відео: facebook.com/narodnyipresident)

Не посоромився Богдан і на зустрічі нормандського формату в Парижі. Під час брифінгу Зеленського за результатами переговорів Андрій Богдан наспівував пісню "Холодно" "Океану Ельзи", натякаючи на те, що захід затягнувся й пора зігрітися.

Богдан співав під час виступу Зеленського (відео: YouTube/InfoResist)

Переплутав Мендель

Одного разу Андрій Богдан "підірвав" мережу своїм коментарем на Facebook-сторінці киянки і юриста Маргарити Мендель. Дівчина опублікувала в мережі фото, під яким глава Офісу президента України залишив повідомлення. Керівник ОП просив красуню прийняти запит дружби. У мережі жартували, що Богдан "переплутав Мендель".

Богдан переплутав Мендель (Фото: facebook.com/mendel.rita)

Баканов вибив Богдану зуби

Іван Баканов вибив Андрію Богдану зуби в Офісі президента. Така інформація облетіла мережу. Бійку високопоставлених осіб підтвердили й авторитетні журналісти. Сам же Андрій Богдан вирішив підігріти чутки, показавши у Facebook своє фото з "розбитим" обличчям і "вибитими" зубами. Само собою, це був "фотошоп", а "тонкий гумор" керівника ОП запам'ятався.

Богдан побився з Бакановим (скрін: facebook.com/Андрій Богдан)

До речі, не так давно з'явилася інформація, що Андрія Богдана покинула дівчина Анастасія Слічна. Подейкували, що глава ОП деякий час перебував у депресії через особисті переживання.