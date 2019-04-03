Зеленский позвал Порошенко на дебаты: бурная реакция сети

Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко "ультиматум" по проведению дебатов, хотя в законе механизм его проведения прописан
Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Петром Порошенко, но при определенных условиях, и дал ему сутки на принятие решения. В частности, кандидаты в президенты Украины должны встретиться на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве и оба перед дебатами обязаны пройти медицинскую экспертизу. Украинцы живо отреагировали на подобные условия и делятся в сети мнениями об этом.
Простые граждане, а также политики, общественные и культурные деятели в своих взглядах на подобный "ультиматум" Зеленского Порошенко расходятся. При этом многие аппелируют к закону, который регулирует проведение дебатов между кандидатами на пост главы государства в конкретный способ.
Видео: facebook.com/ze2019official
В частности, к статье 62 закона о выборах президента Украины, в которой указана процедура и сроки проведения предвыборных теледебатов.
"Тоесть порядок организации дебатов определяет Общественное, а не Зеленский и не Порошенко. А оплачивается организация и трансляция из государственного бюджета", - отметила пользователь сети Татьяна Лупова.
При этом в госпредприятии НСК "Олимпийский" также прокомментировали "вызов" Зеленского на их стадион.
Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/olympic.nsc)
В пресс-службе заявили, что никаких официальных заявок на подобное меропиятие к ним не поступало. Предложение Зеленского провести такие дебаты на стадионе там назвали его собственной инициативой.
Скрин: nsc-olimpiyskiy.com.ua
Отметим, что Анатолий Гриценко, который также баллотировался на выборах президента 31 марта, но не набрал необходимого количества голосов для выхода во второй тур, поддержал идею подобных "экспериментальных" дебатов:
"Не знаю, что там придумают в штабе Порошенко, а мой ответ был бы мгновенной: я бы с Зеленским вышел на дебаты. На НСК Олимпийский, вживую, в присутствии тысяч журналистов - тем более! И со всеми справками", - написал он в своем Facebook.
Скрин с Facebook-страницы Анатолия Гриценко
Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай также высказался по поводу возможного переноса места для дебатов. Только он пошел дальше, и предложил провести их в район проведения ООС на Донбассе.
"Зеленский приглашает Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. А я поддерживаю предложение Семена Кабакаева перенести дебаты на линию фронта. На ноль. В блиндаж", - говорится в сего сообщении в сети.
Скрин: facebook.com/myroslavhai
Добавим, что нардеп от Блока Петра Порошенко Мария Ионова негативно высказалась о варианте Зеленского провести дебаты. В эфире "Громадське" она предположила, что президент на это не пойдет.
"А на стадион к нему может прийти Павелко и сыграть в футбол", - добавила она.
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Однако многие украинцы настаивают, что закон есть закон, и место проведение теледебатов в нем четко указано.
Скрин: facebook.com/TetyanaLupova
В то же время некоторые пользователи сети начали бурно "развивать тему", если дебаты состоятся на условиях Зеленского. В скоих комментариях люди как привило полярны в этом воросе, в зависимости от тех или иных политических предпочтений:
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, в социальных сетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Также мы писали о том, что бывший народный депутат, поборница украинского языка и филолог Ирина Фарион раскритиковала Зеленского за русский язык в публичных выступлениях и подчеркнула, что пока украинские военные защищают страну от оккупантов, он "насилует язык на глазах у всей страны".
Позже у Зеленского прокомментировали отношение к языковому вопросу. В его штабе заявили, что Зеленский намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других.