Зеленський покликав Порошенка на дебати: бурхлива реакція мережі

Володимир Зеленський висунув Петру Порошенку "ультиматум" щодо проведення дебатів, хоча в законі механізм його проведення прописаний
Володимир Зеленський заявив, що готовий іти на дебати з Петром Порошенком, але за певних умов, та дав йому добу на прийняття рішення. Зокрема, кандидати в президенти України повинні зустрітися на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві і обидва перед дебатами зобов'язані пройти медичну експертизу. Українці жваво відреагували на подібні умови і діляться в мережі думками щодо цього.
Прості громадяни, а також політики, громадські та культурні діячі у своїх поглядах на такий "ультиматум" Зеленського Порошенко розходяться. При цьому багато хто апелює до закону, який регулює проведення дебатів між кандидатами на пост глави держави в конкретний спосіб.
Відео: facebook.com/ze2019official
Зокрема, до статті 62 закону про вибори президента України, в якій зазначена процедура і строки проведення передвиборних теледебатів.
"Тобто порядок організації дебатів визначає Суспільне, а не Зеленський і не Порошенко. А оплачується організація і трансляція з державного бюджету", - зазначила користувач мережі Тетяна Лупова.
При цьому в держпідприємстві НСК "Олімпійський" також прокоментували "виклик" Зеленського на їх стадіон.
Фото: НСК "Олімпійський" (facebook.com/olympic.nsc)
У прес-службі заявили, що жодних офіційних заявок на подібний захід до них не надходило. Пропозиція Зеленського провести такі дебати на стадіоні там назвали його власною ініціативою.
Скрін: nsc-olimpiyskiy.com.ua
Зазначимо, що Анатолій Гриценко, який також балотувався на виборах президента 31 березня, але не набрав необхідної кількості голосів для виходу у другий тур, підтримав ідею подібних "експериментальних" дебатів:
"Не знаю, що там придумають в штабі Порошенка, а моя відповідь була б миттєвою: я б із Зеленським вийшов на дебати. На НСК Олімпійський, наживо, в присутності тисяч журналістів - тим більше! І з усіма довідками", - написав він у своєму Facebook.
Скрін з Facebook-сторінки Анатолія Гриценка
Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай також висловився з приводу можливого перенесення місця для дебатів. Тільки він пішов далі і запропонував провести їх в район проведення ООС на Донбасі.
"Зеленський запрошує Порошенка на дебати на стадіон Олімпійський. А я підтримую пропозицію Семена Кабакаєва перенести дебати на лінію фронту. На нуль. У бліндаж", - йдеться в сього повідомленні в мережі.
Скрін: facebook.com/myroslavhai
Додамо, що нардеп від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова негативно висловилася про варіанті Зеленського провести дебати. В ефірі "Громадське" вона припустила, що президент на це не піде.
"А на стадіон до нього може прийти Павелко і зіграти в футбол", - додала вона.
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Проте багато українців наполягають, що закон є закон, і місце проведення теледебатів в ньому чітко зазначено.
Скрін: facebook.com/TetyanaLupova
У той же час деякі користувачі мережі почали бурхливо "розвивати тему", якщо дебати відбудуться на умовах Зеленського. У скоих коментарях люди як правило полярні у цьому воросе, в залежності від тих чи інших політичних переваг:
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах українці запустили флешмоб #хочубачитидебати з вимогою проведти дебати перед другим туром виборів 2019 між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.
Також ми писали про те, що колишній народний депутат, поборниця української мови і філолог Ірина Фаріон розкритикувала Зеленського за російську мову в публічних виступах і підкреслила, що поки українські військові захищають країну від окупантів, він "ґвалтує мову на очах у всієї країни".
Пізніше у Зеленського прокоментували ставлення до мовного питання. У його штабі заявили, що Зеленський має намір популяризувати українську мову, але і надавати можливість для використання будь-яких інших.