Зеленський покликав Порошенка на дебати: бурхлива реакція мережі

Фото: колаж РБК-Україна

Володимир Зеленський висунув Петру Порошенку "ультиматум" щодо проведення дебатів, хоча в законі механізм його проведення прописаний

Володимир Зеленський заявив, що готовий іти на дебати з Петром Порошенком, але за певних умов, та дав йому добу на прийняття рішення. Зокрема, кандидати в президенти України повинні зустрітися на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві і обидва перед дебатами зобов'язані пройти медичну експертизу. Українці жваво відреагували на подібні умови і діляться в мережі думками щодо цього.

Прості громадяни, а також політики, громадські та культурні діячі у своїх поглядах на такий "ультиматум" Зеленського Порошенко розходяться. При цьому багато хто апелює до закону, який регулює проведення дебатів між кандидатами на пост глави держави в конкретний спосіб.

Відео: facebook.com/ze2019official

Зокрема, до статті 62 закону про вибори президента України, в якій зазначена процедура і строки проведення передвиборних теледебатів.

"Тобто порядок організації дебатів визначає Суспільне, а не Зеленський і не Порошенко. А оплачується організація і трансляція з державного бюджету", - зазначила користувач мережі Тетяна Лупова.

При цьому в держпідприємстві НСК "Олімпійський" також прокоментували "виклик" Зеленського на їх стадіон.

Фото: НСК "Олімпійський" (facebook.com/olympic.nsc)

У прес-службі заявили, що жодних офіційних заявок на подібний захід до них не надходило. Пропозиція Зеленського провести такі дебати на стадіоні там назвали його власною ініціативою.

Скрін: nsc-olimpiyskiy.com.ua

Зазначимо, що Анатолій Гриценко, який також балотувався на виборах президента 31 березня, але не набрав необхідної кількості голосів для виходу у другий тур, підтримав ідею подібних "експериментальних" дебатів:

"Не знаю, що там придумають в штабі Порошенка, а моя відповідь була б миттєвою: я б із Зеленським вийшов на дебати. На НСК Олімпійський, наживо, в присутності тисяч журналістів - тим більше! І з усіма довідками", - написав він у своєму Facebook.

Скрін з Facebook-сторінки Анатолія Гриценка

Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай також висловився з приводу можливого перенесення місця для дебатів. Тільки він пішов далі і запропонував провести їх в район проведення ООС на Донбасі.

"Зеленський запрошує Порошенка на дебати на стадіон Олімпійський. А я підтримую пропозицію Семена Кабакаєва перенести дебати на лінію фронту. На нуль. У бліндаж", - йдеться в сього повідомленні в мережі.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Додамо, що нардеп від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова негативно висловилася про варіанті Зеленського провести дебати. В ефірі "Громадське" вона припустила, що президент на це не піде.

"А на стадіон до нього може прийти Павелко і зіграти в футбол", - додала вона.

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Проте багато українців наполягають, що закон є закон, і місце проведення теледебатів в ньому чітко зазначено.

"Не знаю, теоретично, може дебати можна провести і на Ейфелевій вежі, - але є нюанси. Ст. 62 Закону України "Про вибори Президента України": дебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19:00 і 22:00 у прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Дебати організовуються і транслюються Національною телекомпанією України за рахунок коштів Держбюджету на виборчу компанію. У разі відмови одного з кандидатів або неможливості його участі, виділений для дебатів час віддається його опонентові. Якось так";

"Беззаконня починається! Хто не в курсі - за ст. 62 Закону про вибори президента України... У разі відмови одного з кандидатів або неможливості його участі виділене для дебатів час віддається його опонентові. Чого чекати далі?"...

Скрін: facebook.com/TetyanaLupova

У той же час деякі користувачі мережі почали бурхливо "розвивати тему", якщо дебати відбудуться на умовах Зеленського. У скоих коментарях люди як правило полярні у цьому воросе, в залежності від тих чи інших політичних переваг:

"Я сподіваюся, що Зеленський вибачиться на дебатах за те, що називав Україну повією? За те, що називав українців "хохлами"? За те, що образив усіх віруючих, які хочуть ходити до своєї, Української Церкви, назвавши Томос "термосом"?

"Пан Зеленський! Не ставте вимоги народу, ви ще навіть близько не президент! Народ України вимагає дебатів, а не ваших слизьких і умілих викрутасів Так з людьми не можна себе вести. Пахне якимось царатом";

"Стадіон? Експертиза? Ви серйозно? Ми готуємо шоу або політичні дебати?

"Шоумен він і є шоумен";

"Ой, як добре, що зібрався на дебати! Тепер назад дороги немає! Не по пацанськи буде, якщо не прийде!"

"Молодець!"

"Ваш гаарант не прийде, він ВП введе"...

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах українці запустили флешмоб #хочубачитидебати з вимогою проведти дебати перед другим туром виборів 2019 між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Також ми писали про те, що колишній народний депутат, поборниця української мови і філолог Ірина Фаріон розкритикувала Зеленського за російську мову в публічних виступах і підкреслила, що поки українські військові захищають країну від окупантів, він "ґвалтує мову на очах у всієї країни".

Пізніше у Зеленського прокоментували ставлення до мовного питання. У його штабі заявили, що Зеленський має намір популяризувати українську мову, але і надавати можливість для використання будь-яких інших.