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В БПП ответили на предложение Зеленского о дебатах

Новости » Выборы 2019    03.04.2019 - 21:06
В БПП ответили на предложение Зеленского о дебатах
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко, скорее всего, не пойдет на дебаты

Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве. Об этом заявила народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Ионова заявила, что Порошенко не будет участвовать в дебатах на стадионе, потому что он европеец, и поэтому дебаты должны проходить в студии.

"Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты ... а на стадион к нему может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины, - ред.). И сыграть в футбол", - сказала Ионова.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с оппонентом Петром Порошенко. По его условиям, дебаты должны проводиться на территории НСК "Олимпийский", а перед этим кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу. В частности, Зеленский дал Порошенко 24 часа на принятие его условий.

В то же время, к государственному предприятию НСК "Олимпийский" не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Отметим, ЦИК обработала 99,99% электронных протоколов. Подсчет голосов продолжается в Киевской области (99,85%). Больше всего голосов в первом туре набрал Владимир Зеленский - 30,24%. На втором месте Петр Порошенко - 15,95%.

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