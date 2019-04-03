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Сделаем более популярным: у Зеленского высказались про украинский язык

STYLERВыборы 2019    03.04.2019 - 18:23
Сделаем более популярным: у Зеленского высказались про украинский язык
Фото: коллаж РБК-Украина

В штабе Зеленского рассказали о позиции кандидата по украинскому и русскому языкам

Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента Украины 2019 намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других. Об этом рассказал спикер его штаба Дмитрий Разумков в интервью для theБабель. 

Отметим, что ранее Зеленский из-за своего видеообращения на русском языке после первого тура президентских выборов нарвался на острую критику со стороны экс-нардепа от ВО "Свобода" Ирины Фарион. Она крайне эмоционально высказала предложение "посадить его за решетку" и не допустить во второй тур, назначенный на 21 апреля. 

В штабе кандидата в президенты заявили о позиции Зеленского относительно статуса украинского языка как единственном государственном в Украине. Так Разумков ответил на вопрос о том, будет ли Зеленский продолжать курс действующего президента Петра Порошенко на украинизацию, ведь "многие не понимают вашу позицию в вопросе языка".

Сделаем более популярным: у Зеленского высказались про украинский язык

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Спикер штаба Зеленского добавил, что при этом ко всем другим языкам "нужно относиться толерантно и предоставлять возможность для их использования".

По словам Разумкова, Зеленский предлагает популяризовать украинский язык "не методом кнута - ограничений или штрафов, а методом пряника".

В частности, путем создания экономических условий, способных стимулировать производителей контента создавать продукцию на украинском языке.

"Так мы сделаем украинский еще более популярным", - рассказал политтехнолог.

Сделаем более популярным: у Зеленского высказались про украинский язык

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, бывший народный депутат, поборница украинского языка и филолог Ирина Фарион раскритиковала Зеленского за русский язык в публичных выступлениях и подчеркнула, что пока украинские военные защищают страну от оккупантов, он "насилует язык на глазах у всей страны".

Также мы писали о том, что в социальных сетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Напомним, что ЦИК обработал 99,99% протоколов. По результатам подсчета, во второй тур выходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (30,24%).

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