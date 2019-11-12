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Зеленский издал указ: украинцев предупредили о "сюрпризе" с пенсиями

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 11:44
Зеленский издал указ: украинцев предупредили о "сюрпризе" с пенсиями
Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский введет электронную систему для расчета пенсий в Украине

Пенсии в Украине будут назначать по возрасту автоматически, а все расчеты размера этих выплат можно будет посмотреть онлайн. Об этом идет речь в указе Владимира Зеленского №837/2019, которым предусматривается создание Кабинетом министров ряда законопроектов в этой сфере.

В указе президента говорится, что с 31 декабря 2019 года в Украине будет предоставляться большинство административных услуг в электронном виде, в том числе и пенсионное обеспечение. С Нового года обслуживать получателей социальных выплат будут на веб-портале ПФУ. Кроме того, до конца года должен начать свою работу "Пенсионный калькулятор" для автоматического расчета размера пенсионных выплат.

Кроме того, в указе говорится, что до 30 июня 2020 года в стране будет введен механизм автоматического (без обращения лица) назначения пенсий по возрасту по достижении пенсионного возраста.

Также указом Владимира Зеленского вступает в силу обязательная профессиональная накопительная пенсионная система для работников, которые заняты на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей.

Зеленский издал указ: украинцев предупредили о &quot;сюрпризе&quot; с пенсиями

Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Согласно тексту законопроекта, до конца 2020 года в Украине также будет введен адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению и создана действенная система осуществления верификации мониторинга социальных выплат.

Напомним, что ранее в Украине резко сократился размер субсидии.

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