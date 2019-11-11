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ПФУ обновил рейтинг банков по выплатам пенсионерам

Новости » Экономика     11.11.2019 - 18:00
ПФУ обновил рейтинг банков по выплатам пенсионерам
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

Лидируют два государственных банка

Большинство украинских пенсионеров (7,4 млн или 65%) получают пенсии в банковских учреждениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда в Facebook.

По данным ПФУ, в "ПриватБанке" получают выплаты 51% пенсионеров, в Ощадбанке - 37,7%, в "Райффайзен банке Аваль" - 5,1%. На остальные банки приходится 6,2% рынка.

ПФУ обновил рейтинг банков по выплатам пенсионерам

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2% с 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Собственные доходы ПФУ выросли за третий квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн. В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,5% с 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

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