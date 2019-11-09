Украинцам повысят пенсии: названы новые суммы

Пенсии в Украине изменятся (РБК Украина)

В правительстве обещают повысить пенсионные выплаты в 2020 году

Пенсии в Украине обещают повысить в 2020 году. В Законопроекте о государственном бюджете указано, что выплаты повысятся на размер индексации. То есть пенсии увеличатся, но не очень значительно.

Минимальная пенсия в 2020 году в проекте бюджета поднимется с 1638 гривен до 1769 гривен. На данный момент в Украине средняя пенсия составляет около 3020 гривен.

Всего запланировано 3 этапа повышения пенсий: в январе 2020-го (для военных), в июле и декабре (минимальная пенсия). Индексацию хотят провести в марте, и по ожиданиям главы Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, повышение пенсии может произойти на уровне 12-13%.

Алексей Гончарук рассказал о пенсиях (фото: РБК-Украина)

Отметим, исходя из проекта бюджета-2020, расходы на пенсионное обеспечение с учетом индексации закладывают в размере 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен - на эти цели закладывается 806 млн гривен.

К слову, на сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.