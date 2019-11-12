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Зеленський видав указ: українців попередили про "сюрприз" з пенсіями

STYLERЖиття    12.11.2019 - 11:44
Зеленський видав указ: українців попередили про "сюрприз" з пенсіями
Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський введе електронну систему для розрахунку пенсій в Україні

Пенсії в Україні будуть призначати за віком автоматично, а всі розрахунки розміру цих виплат можна буде подивитися онлайн. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №837/2019, яким передбачається створення Кабінетом міністрів низки законопроектів у цій сфері.

В указі президента йдеться, що з 31 грудня 2019 року в Україні буде надаватися більшість адміністративних послуг в електронному вигляді, в тому числі і пенсійне забезпечення. З Нового року обслуговувати одержувачів соціальних виплат будуть на веб-порталі ПФУ. Крім того, до кінця року має розпочати свою роботу "Пенсійний калькулятор" для автоматичного розрахунку розміру пенсійних виплат.

Крім того, в указі йдеться, що до 30 червня 2020 року в країні буде запроваджено механізм автоматичного (без звернення особи) призначення пенсій за віком після досягнення пенсійного віку.

Також указом Володимира Зеленського набирає чинності обов'язкова професійна накопичувальна пенсійна система для працівників, які зайняті на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників.

Зеленський видав указ: українців попередили про &quot;сюрприз&quot; з пенсіями

Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Згідно з текстом законопроекту, до кінця 2020 року в Україні буде введено адресний підхід надання комплексної соціальної підтримки населенню і створена дієва система здійснення верифікації моніторингу соціальних виплат.

Нагадаємо, що раніше в Україні різко скоротився розмір субсидії.

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