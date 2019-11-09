В Украине резко сократился размер субсидии: все подробности

Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проходит с 15 октября

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко поделился с украинцами малоприятным известием. По его словам, размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

"Учитывая то, что начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже - люди смогут сэкономить до 200 грн. в месяц", - отметил Музыченко.

Тарифы ЖКХ в Украине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

По его словам, министерство социальной политики планово входит в новый отопительный сезон. Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проходит с 15 октября. Уже сейчас начисляются различные виды помощи за октябрь.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить деньги получателям льгот и субсидий. "В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - добавил замминистра.

Напомним, что украинцы могут потерять пенсии из-за повышения трудового стажа.

А также о том, что украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ.