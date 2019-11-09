ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине резко сократился размер субсидии: все подробности

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 09:52
В Украине резко сократился размер субсидии: все подробности
Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проходит с 15 октября

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко поделился с украинцами малоприятным известием. По его словам, размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

"Учитывая то, что начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже - люди смогут сэкономить до 200 грн. в месяц", - отметил Музыченко.

В Украине резко сократился размер субсидии: все подробностиТарифы ЖКХ в Украине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

По его словам, министерство социальной политики планово входит в новый отопительный сезон. Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проходит с 15 октября. Уже сейчас начисляются различные виды помощи за октябрь.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить деньги получателям льгот и субсидий. "В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - добавил замминистра.

Напомним, что украинцы могут потерять пенсии из-за повышения трудового стажа.

А также о том, что украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ.

Выплаты на детей в 2020: украинцам подготовили приятный сюрприз Сотни тысяч украинцев могут лишить выплат на детей: кого это коснется
Новости Украины льготы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь