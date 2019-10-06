Заворотнюк умерла: росСМИ сообщили ужасные новости

Анастасия Заворотнюк (Фото: rostves.info)

В сети пишут о смерти Анастасии Заворотнюк в больнице в Москве

Анастасия Заворотнюк спустя несколько недель лечения от рака головного мозга четвертой степени умерла в частной клинике в Москве (РФ). Такое сообщение в воскресенье, 6 октября, появилось в росСМИ со ссылкой переписку в социальной сети.

Согласно сообщению в Telegram-канале "Только никому", звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась 5 октября. Об этом рассказал пользователь сети, чей знакомый работает в клинике, где лечится актриса.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"- Анастасия Заворотнюк умерла вчера в ЕМС. На Щепкина больница.

- Это точно? Откуда информация?

- 98 процентов.

- Ваши знакомые там работают?

- Да".

Отметим, что ресурс указывает на невозможность ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

"Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий", - говорится в публикации.

Скрин с Telegram-канала "Только никому"

Отметим, что на днях концертный директор актрисы, реагируя на пройденные "дедлайны" с интервью Анастасии (до 1 октября), на которых звезда должна была бы рассказать подробности о своем состоянии здоровья, подтвердить факты и опровергнуть многочисленные домыслы, заявил, что она не будет давать интервью российским СМИ в ближайшее время.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Выступление Анастасии до начала октября ждали не только представители росСМИ, но и миллионы ее поклонников. Тем не менее, не смотря на подготовку к возможному официальному заявлению артистки и ажиотаж среди журналистов, с началом второго месяца осени ситуация яснее не стала.

Добавим, что по мнению американского астролога, специалиста по Фен Шуй и психоаналитика, Анастасия Заворотнюк на самом деле в коме не была, и большая часть того, что пишут в СМИ о здоровье актрисы, является ложью.