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Заворотнюк померла: росЗМІ повідомили жахливі новини

STYLERПерсони    06.10.2019 - 18:43
Заворотнюк померла: росЗМІ повідомили жахливі новини
Анастасія Заворотнюк (Фото: rostves.info)

В мережі пишуть про смерть Анастасії Заворотнюк у лікарні в Москві

Анастасія Заворотнюк через кілька тижнів лікування від раку головного мозку четвертого ступеня померла в приватній клініці в Москві (РФ). Таке повідомлення в неділю, 6 жовтня, з'явилося в росЗМІ із посиланням на листування в соціальній мережі.

Згідно з повідомленням в Telegram-каналі "Тільки нікому", зірка серіалу "Моя прекрасна няня" померла 5 жовтня. Про це розповів користувач мережі, чий знайомий працює в клініці, де лікується актриса.

Заворотнюк померла: росЗМІ повідомили жахливі новини

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"- Анастасія Заворотнюк померла вчора в ЕМС. На Щепкіна лікарня.

- Це точно? Звідки інформація?

- 98 відсотків.

- Ваші знайомі там працюють?

- Так.

Зазначимо, що ресурс вказує на неможливість ані підтвердити, ані спростувати ці дані.

"Шановні колеги зі ЗМІ, звертаємо вашу увагу, що поширювати далі цю інформацію як 100-відсотковий факт не можна. Публікуємо це тільки тому, що офіційна позиція ховається, а існуючі суперечливі коментарі ще більше заплутують суть подій", - йдеться в публікації.

Заворотнюк померла: росЗМІ повідомили жахливі новини

Скрін з Telegram-каналу "Тільки нікому"

Зазначимо, що днями концертний директор актриси, реагуючи на пройдені "дедлайни" з інтерв'ю Анастасії (до 1 жовтня), на яких зірка повинна була б розповісти подробиці про свій стан здоров'я, підтвердити факти і спростувати численні домисли, заявив, що вона не даватиме інтерв'ю російським ЗМІ найближчим часом.

Заворотнюк померла: росЗМІ повідомили жахливі новини

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Виступ Анастасії до початку жовтня чекали не тільки представники росЗМІ, але і мільйони її шанувальників. Тим не менш, не дивлячись на підготовку до можливого офіційною заявою артистки і ажіотаж серед журналістів, з початком другого місяця осені ситуація не стала ясніше.

Додамо, що на думку американського астролога, спеціаліст по Фен Шуй і психоаналітика, Анастасія Заворотнюк насправді в комі не була, і велика частина того, що пишуть в ЗМІ про здоров'я актриси, є брехнею.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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