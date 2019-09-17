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Болезнь победить невозможно: врачи Заворотнюк использовали все способы лечения

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 20:46
Болезнь победить невозможно: врачи Заворотнюк использовали все способы лечения
Анастасия Заворотнюк в коме (Коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк слишком поздно обратилась к онкологам

Анастасия Заворотнюк, известная актриса, которая впала в кому несколько дней назад, находится под бдительным присмотром медиков. Врачам пришлось прекратить послеопухолевое лечение и отказаться от хирургического вмешательства.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", диагноз Заворотнюк поставили почти год назад. Она консультировалась с лучшими в РФ специалистами-онкологами, но практически все они сообщили, что драгоценное время уже упущено и операцию делать поздно.

"Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ или МРТ", - объяснил нейрохирург из НИИ им. Склифосовского Вячеслав Рак.

Болезнь победить невозможно: врачи Заворотнюк использовали все способы лечения

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Он уточнил, что при таком диагнозе применяют обычно комбинированную терапию: химию и лучевую. С помощью лечения можно продлить жизнь пациента на срок до пяти лет, однако победить болезнь невозможно.

"На последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают, и риск от медикаментов превышает возможную пользу. Тогда врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", - добавил врач.

Кроме того, Вячеслав Рак высказал мнение, что ни аборт, ни процедура ЭКО не могли вызвать онкологическое заболевание.

Как сообщил друг Заворотнюк, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, актриса испробовала все методы лечения, ездила на консультации за границу, но победить болезнь не удалось.

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