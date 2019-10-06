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Заворотнюк перервала длительное молчание

STYLERПерсоны    06.10.2019 - 10:16
Заворотнюк перервала длительное молчание
Анна и Анастасия Заворотнюк (фото: twitter.com/okmagazineru)

Дочь Анастасии Заворотнюк активно публикует фотографии в своем Instagram после длительного отсутствия в социальных сетях

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, прервала длительное молчание в социальных сетях. Девушка снова делится радостными фотографиями в своем профиле и вновь продолжает поддерживать активность в Instagram. Поклонники связывают это с тем, что, возможно, "прекрасная няня" выздоравливает.

Под публикациями на официальной странице дочери Анастасии Заворотнюк не сообщается никакая информация о состояние актрисы. Более того, девушка ограничила возможность оставлять комментарии под своими публикациями из-за активных нападений в соцсетях со стороны взволнованных фанатов "прекрасной няни". Девушка в течение длительного периода не публиковала снимки в своем профиле и недавно "прервала молчание".

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Под публикацией аналогичных фотографиях собственного магазина одежды D8 Moskow пользователи вновь стали задавать вопросы, касаемо самочувствия российской артистки:

  • Снова публикуете фотографии? Мама идет на поправку???
  • Как же она на маму похожа.
  • Милашка.
  • Какая красивая.
  • Вся в маму.
  • Как вы пережили такой стресс в семье?? Скажите хоть что-то о самочувствии Анастасии…

Анна Заворотнюк перервала длительное молчание (скриншоты: instagram.com/instagram.com/d8_moscow)

Напомним, что ранее дочь Заворотнюк сделала сенсационное заявление.

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