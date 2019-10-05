Муж Заворотнюк принял важное решение

Супруг Анастасии Заворотюк Петр Чернышев сообщил о важном профессиональном решении
Муж Анастасии Заворотнюк, которая по слухам больна раком четвертой стадии, Петр Чернышев сообщил, что не намерен отказываться от выступлений и гастролей. Более того, он будет выполнять очень сложные трюки. Об этом в интервью на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой" рассказала коллега фигуристка Чернышева Татьяна Навка.
Навка сообщила в эфире, что Петр поедет на гастроли в октябре, ив ноябре. Сейчас Навка и Чернышев готовятся к премьере нового шоу "Аленький цветочек". По словам Навки, трюки в шоу очень сложные и опасные, но артисты идут на все ради славы.
Навка пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в шоу из-за тяжелой болезни Заворотнюк.
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"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", — заявила фигуристка.
Фото: Петр Чернышев и Татьяна Навка (фото из открытых источников)
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Напомним, Петр Чернышев — советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду.