Близкие Заворотнюк сделали важное заявление

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Коллеги Анастасии Заворотнюк заявили о поголовных медицинских обследованиях

Анастасия Заворотнюк, сыгравшая роль Виктории в сериале "Моя прекрасная няня", проходит лечение на четвертой стадии рака головного мозга. Заболевание у артистки обнаружилось еще весной 2019, однако первые сведения о состоянии актрисы появились в середине сентября. Информация о тяжелом заболевании артистки шокировала не только поклонников, но и коллег звезды. Недавно знаменитости рассказали, что из-за поднявшейся паники многие артисты стали проходить медицинское обследование. Об этом сообщают российские СМИ.

Коллеги Анастасии Заворотнюк после страшных новостей о болезни актрисе в срочном порядке пошли по врачам. Ведь онкология, как правило, протекает бессимптомно. Жена солиста группы "Ума Турман" Сергея Кристовского, 31-летняя звезда сериалов Наталья Земцова планирует пройти полное обследование — ведь она в ответе не только за себя, но и за 5-летнего сына Ваню.

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

"Разговаривала с подружками, правда ли это? Потому что до сих пор нет подтверждения. Но это ужасно, очень тяжело. Конечно, мы идем к врачу, когда у нас уже отваливается нога, когда уже совсем все плохо, голова болит так, что ты просто не можешь вообще ходить. А так, естественно, мы же лечимся все сами, и это плохо. Нужно раз в год, раз в два года полностью обследоваться. У меня тетя болела раком, лечится год, очень все тяжело", - говорит Земцова.

Коллеги Анастасии Заворотнюк вместе со всей страной желают любимой актрисе крепкого здоровья, а ее родным и близким — сил и терпения.

"Я очень хочу, чтоб она выздоровела. Хочу, чтобы семья радовалась безумно, хочу, чтобы у малышки была здоровая мама. Нужно молиться и, безусловно, желать человеку здоровья", - считает актриса Яна Поплавская.

Напомним, что Заворотнюк может уехать из России.