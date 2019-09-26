Заворотнюк не была в коме: фатальное заявление астролога

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк не была в коме, уверенна астролог Валентина Виттрок-Бак

Анастасия Заворотнюк лечится от рака головного мозга уже несколько недель. Но в коме звезда сериала "Моя прекрасная няня" не была. В этом уверена американский астролог, специалист по Фен Шуй и психоаналитик Валентина Виттрок-Бак.

По словам специалиста, большая часть того, что пишут в СМИ о здоровье Заворотнюк, является ложью.

"В коме актриса не была - в ее гороскопе ничего об этом не говорит", - с уверенностью говорит Виттрок-Бак в своем прогнозе.

Анастасия Заворотнюк с мужем (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

При этом астролог отмечает, что в гороскопе Заворотнюк присутствует "указание на раннюю смерть".

"Там присутствуют классические данные, говорящие о том, что ее век может быть коротким: напряженный аспект Солнца к Луне", - добавила она.

Астролог подтверждает и мнения других специалистов из разных сфер о том, что рак мозга у Анастасии Заворотнюк мог возникнуть после процедуры ЭКО в октябре 2018-го и рождения дочери Милы. Но проблемы со здоровьем у кинозвезды начались значительно раньше - 3-4 года назад. Тогда, говорит астролог, по дому работы актрисы проходили "планета смерти" Плутон и Сатурн.

"Теперь же вся эта нечисть перешла в ее восьмой дом - дом смерти, такое положение в расшифровке не нуждается", - сказала специалист.

Но вместе с тем, подметила Виттрок-Бак, Плутон несет человеку не только смерть, но и возрождение. Поэтому если у Анастасии Заворотнюк есть хотя бы маленький шанс на выздоровление, то она им обязательно воспользуется.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

В то же время об слухах о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк высказались церкви. Так, протоиерей Андрей Ткачев осудил коллег актрисы и СМИ, которые наживаются на трагедии в ее семье и распускают слухи.

Священник говорит, что то, что творится в российской прессе и на ТВ - это издевательство, бесчувственность и бессовестность.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)