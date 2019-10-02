Интервью Заворотнюк: появилось сенсационное заявление

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк не будет общаться с журналистами

Анастасия Заворотнюк не будет давать интервью российским СМИ в ближайшее время. Об этом сообщил концертный директор звезды сериала "Моя прекрасная няня", которая лечится от рака головного мозга в Москве, Стас Христов.

Таким образом, представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу. Хотя накануне росСМИ писали о том, что Анастасия готова к общению с журналистами. При этом издания ссылались на слова именно Христова.

Так, сначала директор кинозвезды якобы говорил, что Заворотнюк обязательно даст интервью прессе и опровергнет все домыслы о своей болезни до начала октября.

Позже Христов якобы заявил, что появление Заворотнюк на ТВ будет предварительно анонсировано.

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет. У меня есть договоренность с каналом об интервью", - сказал Стас.

Анастасия Заворотнюк до сих пор в больнице (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

А уже 2 октября в комментарии РБК директор Анастасии Заворотнюк заявил, что никакой пресс-конференции актрисы не будет. При этом мужчина назвал информацию о скором появлении звезды на публике - устаревшей.

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - заявил он.

Также Христов признался, что ему запретили давать комментарии и приказали не обсуждать здоровье Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк больна раком (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Тем временем, партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" и близкий друг актрисы Борис Смолкин поведал, что семье 48-летней телезвезды уже надоели представители СМИ.

"Журналисты их измучили. Это я вам точно говорю. Потому что они умудрились даже меня измучить", - сказал актер и добавил, что даже, если родственники Анастасии объяснят ситуацию, то "проще им не станет".

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)