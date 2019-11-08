Заворотнюк прервала длительное молчание и показала свежие фото

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна спустя длительное время отсутствия в социальных сетях опубликовала снимки и видео из филиала Третьяковской галереи "Новая Третьяковка".

Дочь знаменитости поделилась несколькими фотографиями и видео, снятыми в стенах выставочного зала. Видео и фото размещены в Instagram-stories на официальной странице Анны Заворотнюк.

Несмотря на частые сообщения в СМИ о том, что "прекрасная няня" находится в тяжелом состоянии, ее дочь посещает выставки. Возможно, это является одним из доказательств того, что слухи преувеличены, считают в росСМИ. Девушка посетила выставку современного искусства, посвященную материнству, феминизму и детям.

Анна Заворотнюк на выставке в Новой Третьяковке (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что после того, как знаменитая российской актриса попала в больницу, Анна Заворотнюк оказалась под пристальным вниманием СМИ. Неоднократно семью артистки пытались позвать на интервью, некоторые даже пытались вмешаться в их личную жизнь с целью добиться хотя бы какой-то информации.

Кроме того, около больницы постоянно дежурят папарацци, которые неоднократно фиксировали на фото близких актрисы. Одна из сотрудниц больницы даже пыталась продать фотографии Анастасии Заворотнюк, сделанные во время лечения.

Из-за чрезмерного интереса к семье и Анна Заворотнюк, и Петр Чернышев заблокировали комментарии к фотографиям для сторонних пользователей.

Стоит напомнить, что на Заворотнюк свалилось новое несчастье.