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Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 09:44
Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

На странице Анастасии Заворотнюк появился новый пост

На странице Анастасии Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, появилась информация и фотография артистки с мужем. Информация касается выступления Петра Чернышова с известной фигуристкой Татьяной Навкой.

Стоит отметить, что фигуристка Татьяна Навка проявила инициативу выделить деньги для Заворотнюк на собранных средствах от шоу "Аленький цветочек". При этом просто деньги никто не собирает.

Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем

Скриншот поста

Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем

Анастасия Заворотнюк с мужем (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родные Анастасии Заворотнюк отметили, что собрать средства на лечении актрисы - это собственная инициатива фигуристки.

"Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.

Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем

Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем

Скриншоты с Instagram

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Напомним, что Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из частных клиник под Москвой. У актрисы есть все шансы чтобы вернутся к нормальной жизни.

Артистка перенесла две сложные операции на головном мозге и медицинские тесты показали, что у нее остался большой запас жизненных сил. Близкие Заворотнюк рассказали, что она сейчас находится полностью в адекватном состоянии.

Актриса общается с близкими, и она решительно настроена на то, чтобы поскорей выздороветь.

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