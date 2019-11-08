Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала свіжі фото

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна через тривалий час відсутності у соціальних мережах опублікувала знімки і відео з філії Третьяковської галереї "Нова Третьяковка".

Дочка знаменитості поділилася кількома фотографіями і відео, знятими в стінах виставкового залу. Відео і фото розміщені в Instagram-stories на офіційній сторінці Анни Заворотнюк.

Незважаючи на часті повідомлення в ЗМІ про те, що "прекрасна няня" знаходиться у важкому стані, її донька відвідує виставки. Можливо, це є одним з доказів того, що чутки перебільшені, вважають в росЗМІ. Дівчина відвідала виставку сучасного мистецтва, присвячену материнству, фемінізму і дітям.

Анна Заворотнюк на виставці в Новій Третьяковці (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що після того, як знаменита російської актриса потрапила в лікарню, Анна Заворотнюк опинилася під пильною увагою ЗМІ. Неодноразово сім'ю артистки намагалися покликати на інтерв'ю, деякі навіть намагалися втрутитися в їх особисте життя з метою досягти хоча б якоїсь інформації.

Крім того, біля лікарні постійно чергують папараці, які неодноразово фіксували на фото близьких актриси. Одна із співробітниць лікарні навіть намагалася продати фотографії Анастасії Заворотнюк, зроблені під час лікування.

Через надмірний інтерес до сім'ї і Анна Заворотнюк, і Петро Чернишов заблокували коментарі до фотографій для сторонніх користувачів.

Варто нагадати, що на Заворотнюк звалилося нове нещастя.