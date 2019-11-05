Всплыли детали о любовнике Заворотнюк: они без конца пели

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, как Анастасия Заворотнюк крутила роман с Сергеем Жигуновым

Анастасия Заворотнюк во время съемок в сериале "Моя прекрасня няня" крутила роман с Сергеем Жигуновым. Об этом рассказал в интервью сосед актера по даче в Абрамцево Сергей Заграевский.

В частности, Заграевский поведал журналистам о том, что когда Жигунов привозил Зеворотнюк на дачу, то "Настя была очаровательной, очень приветливой". По словам мужчины, тогда актриса "казалась самой любезностью", ведь Заворотнюк очень старалась понравиться всем соседям своего звездного кавалера.

"Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением. На ее лице всегда была улыбка. Даже когда возникали проблемы с той же уборкой снега, она никогда не возмущалась. Солнышко такое! У нее был веселый шпиц - он все время прибегал на наш участок и лаял", - рассказал Заграевский.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Вскоре на даче Жигунова начала появляться мама Анастасии. Жигунов был счастлив. Часто в его доме устраивались ночные посиделки с друзьями.

"Они без конца пели! Я ему даже периодически говорил: "Сереж, ты ночью уходи в дом петь. А то ты поешь так, что у меня стекла дрожат!" Было видно, что он очень любит Настю", - отметил Заграевский.

При этом мужчина говорит, что сама Заворотнюк, скорее всего, была безразлична к Жигунову. Что его натолкнуло на такие мысли - неизвестно, да и сам Заграевский не хочет говорить об этом, пока Заворотнюк ведет борьбу с тяжелой болезнью.

"Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним! Сережа с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. Потом, смотрю, он перестал появляться на даче. И Настя куда-то пропала. Я в соседские проблемы не вникал", - поведал Заграевский и добавил, что Жигунов после расставания с Заворотнюк стал совсем другим человеком и продал дачу.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Сейчас Заграевский следит за состоянием Заворотнюк и надеется, что кинозвезда пойдет на поправку.

"В те времена, когда она приезжала в Абрамцево, на здоровье не жаловалась. Эта же болезнь возникает как из ниоткуда. Но мы все очень надеемся и верим, что Настя обязательно поправится", - резюмировал он.