На Заворотнюк свалилось новое несчастье: поблажек не будет

Анастасия Заворотнюк уклонялась от уплаты налогов (Коллаж РБК-Украина)

Анастасии Заворотнюк предъявили претензии за неуплату налога

Анастасии Заворотнюк выставили счет за долги. С звезды сериала "Моя прекрасная няня" хотят взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей за неуплату налога на имущество. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Информациях о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк появилась на официальном портале Федеральной службы судебных приставов РФ. Указано, что у нее накопилась задолженность в размере 24,5 тысяч рублей. Долг образовался из-за того, что Заворотнюк не уплатила налог на имущество.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

На данный момент Анастасия Заворотнюк, у которой серьезное онкологическое заболевание, проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. По информации российских СМИ, она перенесла несколько операций и сейчас ее состояние стабилизировалось.

Однако, по словам судебного пристава-исполнителя Араика Айрапетяна, болезнь Анастасии Заворотнюк – не повод, чтобы не платить налоги.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

"Поблажек в таких случаях нет. Только через суд", - отметил Айрапетян в комментарии для СМИ и рассказал, как в таких случаях происходит взыскание долга.

"Когда деньги появятся, то будут списаны со счетов. Если там не будет средств, то будем ждать, пока появятся", - объяснил процедуру пристав-исполнитель ФССП.