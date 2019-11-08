ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Заворотнюк свалилось новое несчастье: поблажек не будет

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 14:22
На Заворотнюк свалилось новое несчастье: поблажек не будет
Анастасия Заворотнюк уклонялась от уплаты налогов (Коллаж РБК-Украина)

Анастасии Заворотнюк предъявили претензии за неуплату налога

Анастасии Заворотнюк выставили счет за долги. С звезды сериала "Моя прекрасная няня" хотят взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей за неуплату налога на имущество. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Информациях о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк появилась на официальном портале Федеральной службы судебных приставов РФ. Указано, что у нее накопилась задолженность в размере 24,5 тысяч рублей. Долг образовался из-за того, что Заворотнюк не уплатила налог на имущество.

На Заворотнюк свалилось новое несчастье: поблажек не будет

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

На данный момент Анастасия Заворотнюк, у которой серьезное онкологическое заболевание, проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. По информации российских СМИ, она перенесла несколько операций и сейчас ее состояние стабилизировалось.

Однако, по словам судебного пристава-исполнителя Араика Айрапетяна, болезнь Анастасии Заворотнюк – не повод, чтобы не платить налоги.

На Заворотнюк свалилось новое несчастье: поблажек не будет

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

"Поблажек в таких случаях нет. Только через суд", - отметил Айрапетян в комментарии для СМИ и рассказал, как в таких случаях происходит взыскание долга.

"Когда деньги появятся, то будут списаны со счетов. Если там не будет средств, то будем ждать, пока появятся", - объяснил процедуру пристав-исполнитель ФССП.

Пока Заворотнюк в больнице, ее муж развлекся с женой помощника Путина (фото) Появились фото Заворотнюк из онкологической больницы
Новости Украины ракАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь