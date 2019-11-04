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Муж Заворотнюк угодил в скандал: грустно смотреть

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 11:53
Муж Заворотнюк угодил в скандал: грустно смотреть
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Мужа Анастасии Заворотнюк раскритиковали за непрофессионализм

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев стал объектом внимания интернет-пользователей после своего, по мнению многих, крайне провального выступления в шоу жены пресс-секретаря Владимира Путина Татьяны Навки.

В частности, юзеры назвали "непрофессиональной" работу мужа Заворотнюк на льду.

Муж Заворотнюк угодил в скандал: грустно смотреть

Татьяна Навка и муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев

"Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев вернулся в шоу Татьяны Навки. Впервые за несколько месяцев [после появления первых слухов о болезни] он вышел на лед. В комментариях у Татьяны многие отмечают плохую форму и растренированность Петра. Также, похоже, по ходу шоу произошла какая-то накладка с декорациями, кровать вывезли не вовремя, и Татьяна в нее влетела. Как она сама пишет поклонникам: "Слава богу, жива осталась", - говорится в сообщении Telegram-канала "Только никому", где продемонстрирована переписка зрителей в Instagram.

Муж Заворотнюк угодил в скандал: грустно смотреть

Скриншот комментариев

Так, одна из зрительниц написала: "Ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированность просто не профессиональна".

"Была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лед", - отметила еще одна подписчица.

Муж Заворотнюк угодил в скандал: грустно смотреть

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Но большинство людей, конечно же, понимают, что фигурист сегодня находится в подавленном состоянии. Поэтому на его мелкие огрехи не обращали внимания.

Как говорят очевидцы, после своего выступления Петр с благодарностью принимал аплодисменты сочувствующих ему зрителей и "улыбался сквозь слезы".

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