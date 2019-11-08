ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заворотнюк прервала длительное молчание и показала свежие фото

STYLERПерсоны    08.11.2019 - 20:25
Заворотнюк прервала длительное молчание и показала свежие фото
Анастасия Заворотнюк с дочкой (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк посетила выставку в Москве и поделилась фото и видео с фолловерами

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна спустя длительное время отсутствия в социальных сетях опубликовала снимки и видео из филиала Третьяковской галереи "Новая Третьяковка".

Дочь знаменитости поделилась несколькими фотографиями и видео, снятыми в стенах выставочного зала. Видео и фото размещены в Instagram-stories на официальной странице Анны Заворотнюк.

Несмотря на частые сообщения в СМИ о том, что "прекрасная няня" находится в тяжелом состоянии, ее дочь посещает выставки. Возможно, это является одним из доказательств того, что слухи преувеличены, считают в росСМИ. Девушка посетила выставку современного искусства, посвященную материнству, феминизму и детям.

Анна Заворотнюк на выставке в Новой Третьяковке (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что после того, как знаменитая российской актриса попала в больницу, Анна Заворотнюк оказалась под пристальным вниманием СМИ. Неоднократно семью артистки пытались позвать на интервью, некоторые даже пытались вмешаться в их личную жизнь с целью добиться хотя бы какой-то информации.

Кроме того, около больницы постоянно дежурят папарацци, которые неоднократно фиксировали на фото близких актрисы. Одна из сотрудниц больницы даже пыталась продать фотографии Анастасии Заворотнюк, сделанные во время лечения.

Из-за чрезмерного интереса к семье и Анна Заворотнюк, и Петр Чернышев заблокировали комментарии к фотографиям для сторонних пользователей.

Стоит напомнить, что на Заворотнюк свалилось новое несчастье.

На Заворотнюк свалилось новое несчастье: поблажек не будет Заворотнюк прервала длительное молчание и показала фото с мужем
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь