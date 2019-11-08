ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала свіжі фото

STYLERПерсони    08.11.2019 - 20:25
Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала свіжі фото
Анастасія Заворотнюк з донькою (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ганна Заворотнюк відвідала виставку в Москві і поділилася фото і відео з фоловерами

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна через тривалий час відсутності у соціальних мережах опублікувала знімки і відео з філії Третьяковської галереї "Нова Третьяковка".

Дочка знаменитості поділилася кількома фотографіями і відео, знятими в стінах виставкового залу. Відео і фото розміщені в Instagram-stories на офіційній сторінці Анни Заворотнюк.

Незважаючи на часті повідомлення в ЗМІ про те, що "прекрасна няня" знаходиться у важкому стані, її донька відвідує виставки. Можливо, це є одним з доказів того, що чутки перебільшені, вважають в росЗМІ. Дівчина відвідала виставку сучасного мистецтва, присвячену материнству, фемінізму і дітям.

Анна Заворотнюк на виставці в Новій Третьяковці (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що після того, як знаменита російської актриса потрапила в лікарню, Анна Заворотнюк опинилася під пильною увагою ЗМІ. Неодноразово сім'ю артистки намагалися покликати на інтерв'ю, деякі навіть намагалися втрутитися в їх особисте життя з метою досягти хоча б якоїсь інформації.

Крім того, біля лікарні постійно чергують папараці, які неодноразово фіксували на фото близьких актриси. Одна із співробітниць лікарні навіть намагалася продати фотографії Анастасії Заворотнюк, зроблені під час лікування.

Через надмірний інтерес до сім'ї і Анна Заворотнюк, і Петро Чернишов заблокували коментарі до фотографій для сторонніх користувачів.

Варто нагадати, що на Заворотнюк звалилося нове нещастя.

На Заворотнюк звалилося нове нещастя: поблажок не буде Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком
Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся