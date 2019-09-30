Заворотнюк погубила себя: астропсихолог шокировал заявлением

Анастасия Заворотнюк заболела раком мозга из-за того, что годами очень нервничала и переживала стрессовые ситуации. Но их звезде сериала "Моя прекрасная няня" избежать было крайне сложно, так как ей на роду были написаны частые мигрени и нервные срывы.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Как говорит астропсихолог Вадим Зимин, Анастасия, рожденная под знаком Огня, всегда была отважной, благородной, находилась в движении, занималась тысячей дел одновременно, и при этом она славилась спонтанностью. Все эти черты, по словам специалиста, легко просматриваются в ее биографии.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Также, говорит астропсихолог, 48-летняя Заворотнюк очень часто помогала другим людям, ставя часто их проблемы выше своих. Такое благородство и забота об окружающих ее близких и не очень людях могли стать своеобразным катализатором страшной болезни актрисы.

"Она всегда очень пеклась о здоровье окружающих, но совершенно игнорировала собственные болезни…" - говорит эксперт.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

По его словам, звезды долгое время спускали актрисе это с рук, ведь у Овнов от природы крепкое здоровье. Но рано или поздно возраст должен был дать о себе знать.

"Анастасии нужно было думать о том, что, если она лишится здоровья, она не сможет заботиться о дорогих ей людях…" - отметил астропсихолог.

Большие энергозатраты и переживания вполне могли стать причиной болезни, которая развилась с годами у Анастасии Заворотнюк, считает Зимин.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)