Невыносимо: дочь Заворотнюк сделала сенсационное заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам и хейтерам матери
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление, касающееся ее семьи. Так, модель, актриса и блогерша Анна Заворотнюк в своем Instagram обратилась к поклонникам творчества звезды сериала "Моя прекрасная няня" и тем людям, которые злорадствуют по поводу болезни актрисы и хотят сенсаций. Среди таковых - российские журналисты.
Анастасия Заворотнюк с дочерью (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)
"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое! И спасибо тем людям, кто искренне желает добра", - написала Анна.
Также 23-летняя девушка отреагировала на слухи о том, что ей предлагали бешенные деньги за то, что она придет на эфир и расскажет о состоянии мамы.
Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)
"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась
многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями", - заявила Анна.
По ее словам, "невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию".
Заявление Анны Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)
В российской прессе недавно появилась информация о том, что редактор "Прямого эфира" на пропагандистском телеканале "Россия 1" предложил дочери Анастасии Заворотнюк 15 млн рублей за участие в программе. На что Анна якобы ответила, что их семья ни в чем не нуждается, и отказалась от денег.
Таким образом, если верить самой девушке, информация, ноги которой растут из Telegram-канала "НеМалахов", ни что иное, как циничный фейк.
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Тем временем журналисты и телевизионщики никак не угомоняться. Они за любую цену пытаются вывести в эфир кого-то, кто мог бы рассказать о здоровье Анастасии Заворотнюк.
Известно, что лечащим врачам и даже медсестрам и уборщикам клиники, где лежит телезвезда, предлагают до миллиона рублей за то, что они поведают хоть какую-то информацию о самочувствии актрисы.
Но к глубокому сожалению для росСМИ, в больнице никто толком ничего не знает, ведь все диагнозы засекречены, а персонал узнает все новости из прессы.
"Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей - в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем", - рассказала одна из медсестер лечебного заведения, где пребывает Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
А вот родственникам и близким друзьям Анастасии за участие в разнообразных шоу обещают вознаграждение в сумме трех миллионов рублей. Понятное дело, никто из родных Анастасии Заворотнюк не хочет даже общаться с прессой.
Но вот первый муж Заворотнюк Олаф Шварцкопф и фигурист Алексей Ягудин, который позиционирует себя как "друг семьи", соблазнились на предложения редакторов телешоу. За это на них взъелись звезды шоу-бизнеса и настоящие друзья Заворотнюк.
Родственники звезды на сегодняшний день, как известно, никак не комментируют здоровье Анастасии, которая вот уже несколько недель лежит в больнице в тяжелом состоянии.
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)