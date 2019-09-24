Невыносимо: дочь Заворотнюк сделала сенсационное заявление

Анна - старшая дочь Анастасии Заворотнюк (коллаж РБК-Украина)

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам и хейтерам матери

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление, касающееся ее семьи. Так, модель, актриса и блогерша Анна Заворотнюк в своем Instagram обратилась к поклонникам творчества звезды сериала "Моя прекрасная няня" и тем людям, которые злорадствуют по поводу болезни актрисы и хотят сенсаций. Среди таковых - российские журналисты.

Анастасия Заворотнюк с дочерью (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое! И спасибо тем людям, кто искренне желает добра", - написала Анна.

Также 23-летняя девушка отреагировала на слухи о том, что ей предлагали бешенные деньги за то, что она придет на эфир и расскажет о состоянии мамы.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась

многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями", - заявила Анна.

По ее словам, "невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию".

Заявление Анны Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

С чего все началось

В российской прессе недавно появилась информация о том, что редактор "Прямого эфира" на пропагандистском телеканале "Россия 1" предложил дочери Анастасии Заворотнюк 15 млн рублей за участие в программе. На что Анна якобы ответила, что их семья ни в чем не нуждается, и отказалась от денег.

Таким образом, если верить самой девушке, информация, ноги которой растут из Telegram-канала "НеМалахов", ни что иное, как циничный фейк.

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Семье Заворотнюк предлагают заоблачные суммы денег

Тем временем журналисты и телевизионщики никак не угомоняться. Они за любую цену пытаются вывести в эфир кого-то, кто мог бы рассказать о здоровье Анастасии Заворотнюк.

Известно, что лечащим врачам и даже медсестрам и уборщикам клиники, где лежит телезвезда, предлагают до миллиона рублей за то, что они поведают хоть какую-то информацию о самочувствии актрисы.

Но к глубокому сожалению для росСМИ, в больнице никто толком ничего не знает, ведь все диагнозы засекречены, а персонал узнает все новости из прессы.

"Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей - в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем", - рассказала одна из медсестер лечебного заведения, где пребывает Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

А вот родственникам и близким друзьям Анастасии за участие в разнообразных шоу обещают вознаграждение в сумме трех миллионов рублей. Понятное дело, никто из родных Анастасии Заворотнюк не хочет даже общаться с прессой.

Но вот первый муж Заворотнюк Олаф Шварцкопф и фигурист Алексей Ягудин, который позиционирует себя как "друг семьи", соблазнились на предложения редакторов телешоу. За это на них взъелись звезды шоу-бизнеса и настоящие друзья Заворотнюк.

Родственники звезды на сегодняшний день, как известно, никак не комментируют здоровье Анастасии, которая вот уже несколько недель лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)