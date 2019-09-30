Заворотнюк погубила себе: астропсихолог шокував заявою

Анастасія Заворотнюк захворіла на рак мозку через те, що роками дуже нервувала і переживала стресові ситуації. Але їх зірці серіалу "Моя прекрасна няня" уникнути було вкрай складно, так як їй на роду були написані часті мігрені і нервові зриви.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Як каже астропсихолог Вадим Зімін, Анастасія, народжена під знаком Вогню, завжди була відважною, благородною, перебувала в русі, займалася тисячею справ одночасно, і при цьому вона славилася спонтанністю. Всі ці риси, за словами фахівця, легко проглядаються в її біографії.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Також, каже астропсихолог, 48-річна Заворотнюк дуже часто допомагала іншим, часто ставлячи їхні проблеми вище своїх. Таке благородство та турбота про оточуючих її близьких і не дуже людей могли стати своєрідним каталізатором страшної хвороби актриси.

"Вона завжди дуже піклувалася про здоров'я оточуючих, але абсолютно ігнорувала власні хвороби..." - говорить експерт.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

За його словами, зірки довгий час спускали актрисі це з рук, адже у Овнів від природи міцне здоров'я. Але рано чи пізно вік повинен був дати про себе знати.

"Анастасії потрібно було думати про те, що, якщо вона позбудеться здоров'я, вона не зможе піклуватися про дорогих їй людей..." - зазначив астропсихолог.

Великі енерговитрати і переживання цілком могли стати причиною хвороби, яка розвинулася з роками у Анастасії Заворотнюк, вважає Зімін.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)