Врачи сняли Заворотнюк на видео: разгорается скандал

Анастасия Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Медперсонал больницы, где лечится Заворотнюк, сняли актрису на видео и фото

Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, на данный момент находится в тяжелом состоянии в одной из частных московских клиник, где проходит лечение после осложнений, которые спровоцировала опухоль в голове. Медики утверждают, что опухоль неоперабельная и все, что они могут сделать на данный момент – это поддерживать организм артистки с помощью медикаментов.

Анастасия Заворотнюк

Известно, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и даже смогла подписать распоряжения на случай своей смерти. Кроме того, впервые с того момента, как она попала в больницу, к ней привезли ее годовалую дочь Милу.

Теперь же вокруг пребывания артистки в больнице разгорается новый скандал. Одна из работниц частной клиники обратилась к журналистам российского издания и сообщила, что у нее есть фотографии и видео Анастасии Заворотнюк, которые она делала регулярно, в период с 15 по 25 сентября.

Анастасия Заворотнюк

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мною лично, и 17 фотографий, сделанные мной лично в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение", - сказала женщина.

Она добавила, что в наличии у нее есть три видеоролика – один длится около минуты и два по 32 секунды.