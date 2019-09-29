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Врачи решили нажиться на болезни Заворотнюк: скандал получил продолжение

STYLERПерсоны    29.09.2019 - 18:07
Врачи решили нажиться на болезни Заворотнюк: скандал получил продолжение
Анастасию Заворотнюк сняли на видео в больнице (Фото: rostves.info)

В больнице, где Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу со страшной болезнью, возник неприятный инцидент

Анастасия Заворотнюк находится московской частной клинике в очень тяжелом состоянии - уже несколько недель звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится от рака головного мозга, и прогнозы медиков разнятся. Пока официального заявления врачей о состоянии актрисы нет, но появляются тревожные комментарии других пациентов о минимальных шансах 48-летней знаменитости поправиться.

Заворотнюк уже написала завещание вскоре после выхода из комы, и недавно в больницу к российской актрисе привезли ее годовалую дочку Милу. Родные Анастасии никаких деталей не сообщали.

Врачи решили нажиться на болезни Заворотнюк: скандал получил продолжение

Заворотнюк больна раком - последние новости о состоянии актрисы (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

На днях в прессе всплыла информация о том, что одна из сотрудниц лечебного учреждения тайно снимала Заворотнюк на видео во время ее пребывания в клинике - с 15 сентября. Теперь же на фоне огромного ажиотажа женщина, которая назвала себя Leon Leonova, собралась продать записи росСМИ.

Она заявила, что после своего увольнения из медучреждения готова анонимно передать журналистам все сделанные видео- и фотофайлы. Речь идет о 17 снимках и трех роликах общей длительностью около двух минут.

Впрочем, вскоре экс-сотрудница клиники передумала совершать сделку из-за опасения, что ее личность раскроют. Об этом передает Teleprogramma.pro.

Врачи решили нажиться на болезни Заворотнюк: скандал получил продолжение

Анастасию Заворотнюк сняли на видео в больнице (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Издание отмечает, что редакция решила узнать цену вопроса и предать огласке эту ситуацию, но покупать контент не собиралось, считая предложение "верхом цинизма".

Однако в ответ Leon Leonova заявила, что вопрос продажи фото и видео уже не актуален. Причиной отказа от первоначальных планов женщина указала раздувание в прессе информации о ней.

"Хотелось анонимности", - добавила бывшая работница частной клиники.

Как сообщалось ранее, 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.

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Новости Украины КультурабольницаракАнастасия Заворотнюк
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