Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, прервала длительное молчание в социальных сетях. Девушка снова делится радостными фотографиями в своем профиле и вновь продолжает поддерживать активность в Instagram. Поклонники связывают это с тем, что, возможно, "прекрасная няня" выздоравливает.

Под публикациями на официальной странице дочери Анастасии Заворотнюк не сообщается никакая информация о состояние актрисы. Более того, девушка ограничила возможность оставлять комментарии под своими публикациями из-за активных нападений в соцсетях со стороны взволнованных фанатов "прекрасной няни". Девушка в течение длительного периода не публиковала снимки в своем профиле и недавно "прервала молчание".

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Под публикацией аналогичных фотографиях собственного магазина одежды D8 Moskow пользователи вновь стали задавать вопросы, касаемо самочувствия российской артистки:

Снова публикуете фотографии? Мама идет на поправку???

Как же она на маму похожа.

Милашка.

Какая красивая.

Вся в маму.

Как вы пережили такой стресс в семье?? Скажите хоть что-то о самочувствии Анастасии…

Анна Заворотнюк перервала длительное молчание (скриншоты: instagram.com/instagram.com/d8_moscow)

Напомним, что ранее дочь Заворотнюк сделала сенсационное заявление.