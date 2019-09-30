Карьера и личная жизнь: что известно о 23-летней дочери Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной (фото: twitter.com/okmagazineru)

Дочь Анастасии Заворотнюк живет в США, но в последнее время находится в Москве из-за болезни мамы

Анастасия Заворотнюк сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из частных московских клиник. Российской актрисе диагностировали опухоль мозга. Врачи признали онкологическое образование неоперабельным и единственное, что остается - это медикаментозно стабилизировать состояние звезды "Моей прекрасной няни".

Все это время Анастасию поддерживают ее дети - 23-летняя Анна, 19-летний сын Майкл и третий супруг актрисы Петр Чернышев. А недавно стало известно, что в больницу навестить маму приезжала ее годовалая дочь Мила, рожденная от последнего брака.

Анна Заворотнюк родилась в 1996 году во втором браке актрисы с Дмитрием Стрюковым, владельцем московского автосалона. Вскоре после появления дочери Анастасия с мужем переехали в США, и актриса три года жила на две страны.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной (фото: twitter.com/okmagazineru)

Раннее детство Аня провела в Штатах, а в 2004-м году семья вернулась в США. Когда между Анастасией и ее супругом начался разлад, Аню решили отдать на учебу в английскую школу, а по возвращении в Москву девушка поступила в МГУ.

В росСМИ сообщают, что из московского вуза девушку отчислили якобы за прогулы. А в 2017 году появились сведения, что Анна отправилась в США учиться на продюссера. Частный университет Пейс в Нью-Йорке девушка закончила с отличием в 2018 году.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

В 16 лет Аня заявила себя, как блогер. Девушка стала довольно популярной благодаря внешним данным и звездному имени. Тогда же прошла кастинг на роль ведущей программы о шоу-бизнесе "Достать звезду", в которой проработала около года.

Анна Заворотнюк в роли телеведущей (видео: YouTube)

В 2012 году Аня попробовала себя в качестве актрисы в популярном сериале о детях-мажорах "Закрытая школа".

Благодаря отличным параметрам и яркой внешности девушка часто снималась для модных журналов. Ей даже предложили участие в шоу "Топ-модель по-русски", но она отказалась.

Анна Заворотнюк в сериале "Закрытая школа" (скрин видео)

О личной жизни дочери Анастасии Заворотнюк известно не так много. Одно время Аня встречалась с известным российским певцом Егором Кридом. Но роман продлился недолго. По словам Крида, девушка была слишком юна.

Анна Заворотнюк и Егор Крид в 2012 году (фото: starhit.ru)

На протяжении двух лет Аня встречалась с сыном известного бизнесмена Мансуром Джамалдаевым. Но дело так и не дошло до свадьбы. Говорят, что в настоящее время сердце девушки свободно.

Анна Заворотнюк и Мансур Джамалдаев (фото: соцсети)

Сейчас девушка проживает в США, но из-за болезни мамы много времени находится в России.

За блогом Ани Заворотнюк в Instagram следят более 70 тысяч подписчиков. А в конце августа 2019 года 23-летняя Анна стала бизнес-леди и запустила собственную линию одежды и аксессуаров в Москве.

Стоит отметить, что когда Аня презентовала свою коллекцию, Анастасия Заворотнюк не появилась на мероприятии, что стало толчком к распространению слухов о ее болезни. Позднее слухи, увы, подтвердились.