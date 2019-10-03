ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 17:45
Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк может уже через некоторое время снова приступить к работе

Анастасия Заворотнюк вернется на сцену после того, как ее выпишут из больницы. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сможет снова сниматься в кино и принимать участие в театральных постановках как только ей станет лучше после лечения рака головного мозга.

Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация

Анастасия Заворотнюк лечится в московской больнице (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Так, концертный директор Заворотнюк Станислав Христов в беседе с российскими журналистами на вопрос, сможет ли Анастасия вернуться к концертной деятельности в будущем, ответил утвердительно и с оптимизмом.

"Конечно", - сказал он представителям СМИ.

Кроме того, он подчеркнул, что Анастасия Заворотнюк скоро "сама расскажет о своем состоянии".

Напомним, что ранее Христов опроверг информацию о том, что звездная актриса собирается в ближайшее время прийти на одно из телешоу, чтобы дать большое интервью.

Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация

Анастасия Заворотнюк в сериале "Чужая милая" (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Астролог считает, что дни Заворотнюк осталось не долго

У Анастасии Заворотнюк ни единого шанса на преодоление болезни. Такое заявление сделал известный астролог Влад Росс. По его мнению, актриса, скорее всего, не доживет до следующего 2020 года.

Такой печальный прогноз астролог сделал, основываясь на том, что Заворотнюк на роду написано умереть в раннем возрасте. Дело в том, что в день рождения Анастасии соединились планета большого несчастья Сатурн, планета малого несчастья Марс и планета смерти Плутон. К тому же здоровье звезды в значительной мере "подкосило" последнее материнство, которое было совершенно с помощью ЭКО.

Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация

Анастасия Заворотнюк до сих пор в больнице (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Дочь Анастасии Заворотнюк в хорошем настроении

Тем временем дочь Анастасии Заворотнюк провела фотосессию в Москве. Пока ее мать в больнице, 23-летняя Анна с улыбкой позировала на камеру посреди одной из центральных улиц российской столицы.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

По мнению подписчиков модели, ее хорошее настроение может свидетельствовать о том, что состояние здоровья ее матери улучшается. Поэтому все разговоры о скором выходе Анастасии Заворотнюк к публике могут оказаться более чем правдивыми.

Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Заворотнюк сняли на видео: сотруднице клиники грозит тюремный срок Заворотнюк разочаровала россиян: что случилось
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь