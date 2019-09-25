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Заворотнюк пришла в себя и написала завещание: все детали

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 17:01
Заворотнюк пришла в себя и написала завещание: все детали
Анастасия Заворотнюк составила завещание (Коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк смогла дать распоряжения на случай своей смерти

Анастасия Заворотнюк, российская актриса, которая уже несколько недель находится в тяжелом состоянии в больнице, смогла дать распоряжения на случай своей смерти. Об этом российским СМИ сообщил анонимный источник в больнице, где артистка проходит лечение.

Как сообщил источник, персонал больницы обсуждал то, что в палате Анастасии Заворотнюк оформляли завещание.

"В завещании всегда есть фраза, что мол я, "находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение". А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности", - рассказал он.

Заворотнюк пришла в себя и написала завещание: все детали

Анастасия Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Что получат наследники Анастасии Заворотнюк

Ранее российские СМИ сообщили о том, что у Анастасии Заворотнюк довольно приличное состояние – у артистки две квартиры в оккупированной Ялте, огромная квартира в Москве и загородный дом в три этажа. Кроме того, у нее есть счета в банке и несколько автомобилей.

Однако, выяснилось, что квартир в Ялте она лишилась, так как решила вложиться в бизнес-проект по постройке ледового катка. Однако затея прогорела и Заворотнюк увязла в долгах. Ей помог местный депутат, который лоббировал постройку катка. На квартиры сначала был наложен судебный арест, но позже артистка смогла их все-таки продать.

Заворотнюк пришла в себя и написала завещание: все детали

Анастасия Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Что говорят врачи о состоянии Анастасии Заворотнюк

Знаменитая артистка на данный момент находится в тяжелом состоянии. Информация о ее самочувствии весьма скудная, так как персоналу больницы запрещено общаться с прессой, а родные Заворотнюк предпочитают ничего не рассказывать. Старшая дочь актрисы Анна даже обратилась к журналистам с просьбой оставить ее и всю семью в покое.

Однако известно, что после медикаментозной комы актриса пришла в себя и даже смогла самостоятельно дышать. Провести операцию, чтобы улучшить состояние Заворотнюк – они не могут, так как опухоль в ее голове неоперабельная. Все, что медики могут сделать сейчас для актрисы – это поддерживать ее организм медикаментами, снижать давление и ожидать, что организм сам справится.

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