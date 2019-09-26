Могла умереть еще раньше: всплыла неожиданная информация о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк пошла наперекор советам врачей

Анастасия Заворотнюк, актриса, которая уже несколько недель находится в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания в одной из частных клиник Москвы, могла погибнуть во время рождения своей дочери. Об этом сообщают российские СМИ.

Бывший муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков, рассказал, что познакомился с актрисой случайно – она ловила попутку, а он согласился ее подвезти. И хотя на тот момент он был женат, расстаться с любимой он не смог сразу после первой встречи.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook com/AZavorotnyuk)

"С Димой у нас все очень бурно развивалось. Он мгновенно принял решение. И, наверное, оно было непростым для его семьи. Но отношения у них и так были неважные. Мы быстро поженились", - рассказала Заворотнюк о своем втором муже в одном из интервью.

В браке с Стрюковым у Анастасии Заворотнюк родилась дочь Анна и сын Майкл. Дмитрий рассказал, что во время рождения Анны артистка едва не погибла и врачи уговаривали ее не рожать второго ребенка.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook com/AZavorotnyuk)

"У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали", - рассказал Стрюков.

Кроме того, он рассказал, что проблемы с недвижимостью у Заворотнюк были и ранее. Когда они жили в США, он дал ей денег на собственный бизнес, и она занялась недвижимостью. Она купила два дома, а потом чуть не угодила в тюрьму за подделку документов. С помощью адвокатов Стрюков смог ее вытащить, но им пришлось уехать из Америки.