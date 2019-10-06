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Заворотнюк перервала тривале мовчання

STYLERПерсони    06.10.2019 - 10:16
Заворотнюк перервала тривале мовчання
Анна і Анастасія Заворотнюк (фото: twitter.com/okmagazineru)

Дочка Анастасії Заворотнюк активно публікує фотографії в своєму Instagram після тривалої відсутності у соціальних мережах

Анна Заворотнюк, дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, перервала тривале мовчання в соціальних мережах. Дівчина знову ділиться радісними фотографіями в своєму профілі і знову продовжує підтримувати активність в Instagram. Прихильники пов'язують це з тим, що, можливо, "прекрасна няня" одужує.

Під публікаціями на офіційній сторінці дочки Анастасії Заворотнюк не повідомляється ніяка інформація про стан актриси. Більш того, дівчина обмежила можливість залишати коментарі під своїми публікаціями через активні напади в соцмережах з боку схвильованих фанатів "прекрасної няні". Дівчина протягом тривалого періоду не публікувала знімки в своєму профілі і нещодавно "перервала мовчання".

Заворотнюк Ганна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Під публікацією аналогічних фотографіях власного магазину одягу D8 Moskow користувачі знову стали задавати питання, стосовно самопочуття російської артистки:

  • Знову публікуєте фотографії? Мама йде на поправку???
  • Як же вона на маму схожа.
  • Милашка.
  • Яка гарна.
  • Вся в маму.
  • Як ви пережили такий стрес в сім'ї?? Скажіть хоч щось про самопочуття Анастасії...

Заворотнюк Ганна перервала тривале мовчання (скріншоти: instagram.com/instagram.com/d8_moscow)

Нагадаємо, що раніше дочка Заворотнюк зробила сенсаційну заяву.

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