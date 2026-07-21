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Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ

22:40 21.07.2026 Вт
2 хв
Президент ухвалив таке рішення на тлі масштабних протестів
aimg Іван Носальський
Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ Фото: Михайло Драпатий (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити головнокомандувача ЗСУ. Посаду отримає Михайло Драпатий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента в Telegram.

"Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ", - заявив Зеленський.

Окремо президент поговорив сьогодні з Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Указ про призначення поки ще не був опублікований на сайті президента.

Конфлікт Федорова та Сирського

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду на чолі з Юлією Свириденко. Без посади лишився і міністр оборони Михайло Федоров.

Після цього рішення парламенту Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент України Володимир Зеленський назвав цей конфлікт причиною звільнення Федорова з посади міністра оборони.

Сам Сирський, реагуючи на такі заяви, сказав, що він "не знав" про цей конфлікт і іноді "буває жорстким".

Рішення президента та парламенту викликало суспільний резонанс. У Києві та інших містах України вже шостий день продовжуються протести проти звільнення Федорова. Учасники акцій також вимагають звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

На тлі протестів президент провів низку зустрічей із топкомандирами ЗСУ, зокрема й із Михайлом Драпатим.

За інформацією джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали 11 кандидатів. Найбільш імовірним вважався Михайло Драпатий , який раніше очолював Об'єднані сили ЗСУ.

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