Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента в Telegram.

"Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ", - заявив Зеленський.

Окремо президент поговорив сьогодні з Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Указ про призначення поки ще не був опублікований на сайті президента.

Конфлікт Федорова та Сирського

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду на чолі з Юлією Свириденко. Без посади лишився і міністр оборони Михайло Федоров.

Після цього рішення парламенту Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент України Володимир Зеленський назвав цей конфлікт причиною звільнення Федорова з посади міністра оборони.

Сам Сирський, реагуючи на такі заяви, сказав, що він "не знав" про цей конфлікт і іноді "буває жорстким".

Рішення президента та парламенту викликало суспільний резонанс. У Києві та інших містах України вже шостий день продовжуються протести проти звільнення Федорова. Учасники акцій також вимагають звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.