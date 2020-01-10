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От Заворотнюк все отвернулись: названа неожиданная причина

STYLERПерсоны    10.01.2020 - 09:12
От Заворотнюк все отвернулись: названа неожиданная причина
Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Данные о госпитализации Анастасия Заворотнюк стали появляться в начале сентября 2019 года

Российская актриса Анастасия Заворотнюк лишилась поддержки со стороны поклонников в социальной сети Instagram. Актриса через своих родственников впервые за долгое время обратилась к поклонникам, они, похоже, решили "сдаться" и начали массово отписываться от ее блога. Об этом пишут российские издания.

Как сообщается, в среднем в день микроблог Анастасии теряет около 500 человек. По мнению журналистов, такое развитие событий вполне объяснимо. Дело в том, что, когда в начале осени прошлого года стало известно о болезни Заворотнюк, любящие "жареные" новости спешно подписывались на аккаунт актрисы. Сейчас же, поняв, что близкие Насти не будут тешить неуемное любопытство страждущих, сплетники решили от ее страницы отписаться.

СМИ подмечают, что и в такой активности есть свои преимущества. Как результат, за аккаунтом артистки следят ее преданные поклонники, которые не устают желать ей скорейшего выздоровления.

Несмотря на постоянную потерю аудитории, близкие Анастасии продолжают держать в секрете информацию об изменениях состояния актрисы. Ходят слухи, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" медленно, но верно идет на поправку. Впрочем, семья Заворотнюк не подтверждает эту информацию.

"Очень просим всех проявить взаимное уважение к Анастасии и ее близким и не требовать подробностей", — говорят в окружении актрисы.

Напомним, что ранее муж Заворотнюк вывел на лед их годовалую дочь.

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