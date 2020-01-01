Заворотнюк обратилась к людям: спасибо за ваши молитвы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Семья Анастасии Заворотнюк передала поклонникам слова актрисы

Анастасия Заворотнюк сделала заявление в 2020 году. Актриса, которая проходит реабилитацию после рака мозга, поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.

Отметим, что слова звезды сериала "Моя прекрасная няня" фанатам Заворотнюк передали ее родственники. Кстати, это первая публикация в Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк за очень длительное время.

"Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!" - говорится в посте.

Также в публикации семья Заворотнюк поздравляет всех с наступившим 2020 годом.

"Сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть 2020 год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!" - написали родственники актрисы.

Добавим, что трогательный поздравительный пост сопровожден милым фото, на котором запечатлены счастливые Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев и их маленькая дочурка.

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)