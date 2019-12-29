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Не смогли сдержать слез: муж Заворотнюк вывел на лед их годовалую дочь

STYLERПерсоны    29.12.2019 - 11:31
Не смогли сдержать слез: муж Заворотнюк вывел на лед их годовалую дочь
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (фото: storinka.com.ua)

Зрители были впечатлены увиденным

Накануне в московском Дворце спорта состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки, где одну из главных ролей исполняет муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Отмечается, что после завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.

"Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев, появился на льду с их годовалой дочерью на премьере ледового шоу в Москве. Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент", - указано в сообщении.

Напомним, что всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк. Оказывается, на Заворотнюк неоднократно поднимал руку Сергей Жигунов.

Также недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Ссылаются они, правда, на слова известного знахаря. Он утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы. Мужчина предрек Заворотнюк обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам.

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