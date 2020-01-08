Заворотнюк не больна раком: актрисе поставили новый "диагноз"

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк не больна на самом деле, пишут СМИ

Анастасия Заворотнюк, которая с сентября 2019 лечится от рака мозга, на самом деле не больна. РосСМИ пишут, что актриса симулировала болезнь, чтобы уйти от финансовых проблем, но некоторые проблемы со здоровьем у актрисы все же есть.

Отметим, чот семья актрисы ни разу не высказалась, что же происходит со здоровьем "Моей прекрасной няни". Родные лишь опровергали все предположения и слухи, обвиняя журналистов в клевете и напраслине.

Таролог и ясновидящая Саона уверена, что Анастасия Заворотнюк проживет еще 15 лет, а может и больше.

Ясновидящая не исключает, что в организме актрисы происходят необратимые процессы, но не настолько, чтобы можно было говорить о грани жизни и смерти.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Саона считает, что тяжелое состояние актрисы было специально надумано, поскольку актриса в последние годы погрязла в долгах, при этом не маленьких.

"Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют не маленькие", - говорит таролог.

Ясновидящая утверждает, что рано или поздно правда выяснится, и тогда актрисе и ее семье придется рассчитаться с кредиторами.

Ранее уже появлялись предположения, что актриса сделала пластическую операцию, которая прошла не очень удачно. Именно поэтому она прячется от общества, нагнетая волну слухов вокруг себя.