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Любовник Заворотнюк был замечен в оккупированном Крыму: что произошло

STYLERПерсоны    05.01.2020 - 11:40
Любовник Заворотнюк был замечен в оккупированном Крыму: что произошло
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Сергей Жигунов отпраздновал день рождения в лесу

Российский актер Сергей Жигунов, которого обвиняли в избиении Заворотнюк, был замечен в оккупированном Крыму на свой день рождения. Экс-супруг Анастасии Заворотнюк поделился соответствующими фото в социальной сети Instagram.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Cергей Жигунов, который ранее очень тесно общался с Анастасией Заворотнюк, похвастался фотографиями, которые были сделаны в поселке Гурзуф и в горах Ай-Петри.

Сначала Сергей Жигунов отметил, что ушел в лес. Далее последовал еще один пост, который артист подписал так: "Ну вот, все закончилось как у людей. Отмылся после леса и меня даже пустили в ресторан".

Любовник Заворотнюк был замечен в оккупированном Крыму: что произошлоЛюбовника Заворотнюк обнаружили в Крыму (instagram.com/zhigunov_sergey)

Напомним, что экс-любовнику больной Анастасии Заворотнюк исполнилось 57 лет 2 января.

Отметим, что роман Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк начался еще во время съемок "Моя прекрасная няня". Между актерами, игравших влюбленных, вспыхнула искра в реальной жизни, и они даже ушли из семей, чтобы быть вместе. Однако отношения Сергея и Анастасии продлились недолго.

По словам режиссера Натальи Бондарчук, актер был груб с ней и неоднократно поднимал руку. Заворотнюк понимала, что подобные инциденты будут повторяться, потому решила уйти.

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