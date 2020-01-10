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Від Заворотнюк всі відвернулися: названа несподівана причина

STYLERПерсони    10.01.2020 - 09:12
Від Заворотнюк всі відвернулися: названа несподівана причина
Анастасія Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Дані про госпіталізацію Анастасії Заворотнюк стали з'являтися на початку вересня 2019 року

Російська актриса Анастасія Заворотнюк позбулася підтримки з боку шанувальників у соціальній мережі Instagram. Актриса через своїх родичів вперше за довгий час звернулася до шанувальників, але вони, схоже, вирішили "здатися" і почали масово відписуватися від її блогу. Про це пишуть російські видання.

Як повідомляється, в середньому в день мікроблог Анастасії втрачає близько 500 осіб. На думку журналістів, такий розвиток подій цілком зрозумілий. Справа в тому, що, коли на початку осені минулого року стало відомо про хворобу Заворотнюк, прибічники "смажених" новин спішно підписувалися на аккаунт актриси. Зараз же, зрозумівши, що близькі Насті не будуть тішити невгамовну цікавість стражденних, пліткарі вирішили від її сторінки відписатися.

ЗМІ відзначають, що і у такої активності є свої переваги. Як результат, за акаунтом артистки стежать її віддані шанувальники, які не втомлюються бажати їй якнайшвидшого одужання.

Незважаючи на постійну втрату аудиторії, близькі Анастасії продовжують тримати в секреті інформацію про зміни стану актриси. Ходять чутки, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" повільно, але вірно йде на поправку. Втім, сім'я Заворотнюк не підтверджує цю інформацію.

"Дуже просимо всіх проявити взаємну повагу до Анастасії і її близьким і не вимагати подробиць", — говорять в оточенні актриси.

Нагадаємо, що раніше чоловік Заворотнюк вивів на лід їх однорічну доньку.

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